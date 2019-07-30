Неутушительный прогноз

Дым горящих российских лесов может достичь во вторник Аляски. В России горит более 3,3 млн га лесов, и почти все очаги огня сконцентрированы в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Только за сутки площадь лесных пожаров выросла на 183 тыс. га, а за неделю — на 1,4 млн га. При этом тушат из них только 3,3% площадей. Остальные лесные пожары приходятся на так называемые зоны контроля: регионам разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на это превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В результате огонь разжег конфликт между губернаторами, чиновниками и депутатами Госдумы. В частности, депутаты настаивают на пересмотре действующего порядка пожаротушения в стране, указывая, что надо вести речь не только «об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, нужно учитывать вред, наносимый людям». С этой позицией соглашаются в МЧС. Глава Минприроды уже дал поручение пересмотреть соответствующий регламент пожаротушения.

По последним данным Государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), площадь действующих в настоящий момент лесных пожаров в России составила более 3,3 млн га. Только за сутки площадь природных пожаров выросла на 183 тыс. га, а за неделю — на 1,4 млн га. Сильнее всего сейчас горит Якутия — там огнем охвачено более 1,4 млн га леса. По горящим следам республику догоняют Красноярский край и Иркутская область — 1 млн га и 830 тыс. га соответственно. На территории этих субъектов действует режим ЧС.

Впрочем, в Рослесхозе сложившуюся лесопожарную обстановку кризисной не считают. «Количество пожаров у нас больше, чем в 2018 году. Но что касается площади, то она практически в два раза ниже, чем на эту же дату в прошлом году,— заявил в понедельник врио главы ведомства Михаил Клинов.— Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет. Это же касается и Сибирского федерального округа». Примечательно, что в 2018 году в этот день в России горело более 2,7 млн га.

В МЧС указывают на аномальность природных явлений в ряде субъектов. Замглавы МЧС Александр Чуприян обратил внимание, что в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока идут сильнейшие дожди, а по соседству — наивысший класс пожарной опасности и отсутствие осадков. Так, с 28 июля на территории Байкальска (юг Иркутской области) действует режим ЧС из-за повышения уровня рек — из зоны подтопления в регионе было эвакуировано почти 1,1 тыс. местных жителей.

Эксперт «Гринпис России» Григорий Куксин объяснил “Ъ” причины таких метаморфоз. По его словам, масштабные пожары могут приводить к возникновению наводнений в других регионах. «Этот разогретый воздух, дым формируют более сильный антициклон,— говорит он.— То есть дожди могут начать выпадать не там, куда они собирались пойти, а по границам зон горения, и это усугубит ситуацию с наводнениями». Эксперт обратил внимание, что дым от сибирских пожаров «сменил направление (на прошлой неделе преобладал западный ветер.— “Ъ”) и ушел в сторону Камчатки и даже дальше». «Сегодня должны на Аляске увидеть наш дым»,— прогнозирует он.

Господин Куксин предупреждает о серьезной опасности от смога: гарь от лесных пожаров может привести к росту смертности от хронических заболеваний, увеличению смертности «среди пожилого населения, росту прерванных беременностей».

Эколог не видит средств для борьбы со столь масштабными пожарами: «Системно на задымление, на общую ситуацию сейчас могут повлиять только дожди, потому что мы ситуацию целенаправленно упустили».

Причиной масштабных лесных пожаров и их распространения в «Авиалесоохране» называют сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой ветреной погоды. «В 95% случаев лесные пожары носят антропогенный характер,— не соглашается Константин Кобяков из "WWF России".— Из-за природных причин — например, молния или аномальная жара — очаги возгорания появляются достаточно редко. Чиновники пытаются списать все на природу, потому что удобно искать себе оправдание в стихии, в процессах, которые мы не можем контролировать».

Ситуация с лесными пожарами в регионах находится под контролем, уверяют власти: угрозы населенным пунктам нет, превышение ПДК по оксиду углерода на территории Сибирского федерального округа не зарегистрировано.

Тем не менее на прошлой неделе дым от лесных пожаров, бушующих в Сибири и на Дальнем Востоке, накрыл несколько уральских городов и дошел до Поволжья. Это стало проводом для волнений. В частности, на Сhange.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за возможных негативных последствий распространения пожаров для населения. Авторы обращения призывали власти к решительным мерам по борьбе с огнем. К настоящему моменту петицию подписали более 530 тыс. человек.

Новым поводом для общественной дискуссии стал приказ Минприроды от 2015 года о порядке борьбы с пожарами. Дело в том, что, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в России лесные пожары, по тушению которых ведутся работы, действуют на площади почти 90 тыс. га. В то же время горит еще около 2,7 млн га лесов. Но их решено не тушить на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС). Региональным властям разрешается не тушить очаги возгораний, если затраты на ликвидацию пожара превышают возможный прогнозируемый ущерб, а пламя не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. То есть тушатся в России сейчас только 3,3% всех лесных пожаров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объяснил на встрече со студентами, что в некоторых случаях бороться с лесными пожарами не имеет смысла:

«Никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля. Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может быть, даже где-то и вредно».





В свою очередь, в МЧС не согласны с таким порядком вещей. Господин Чуприян в понедельник заявил, что экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь, о которой просит население, не была получена: «Тушение пожара — это всегда убыточное явление. Поэтому можно и согласиться с экономикой, но какую же экономику так можно применить, если у нас сотни населенных пунктов оказываются в дыму и население просит о помощи».

В Госдуме заявляют, что приказ Минприроды, который позволяет региональным властям отказаться от тушения некоторых лесных пожаров, должен быть пересмотрен. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев: «Речь идет не только об ущербе экономическом, ущербе природным ресурсам, экономике. Нам нужно учитывать в том числе и вред, наносимый людям, особенно детям». По его словам, Госдума будет ставить этот вопрос перед Минприроды осенью.

Однако в Минприроды решили этого не дожидаться. В ведомстве “Ъ” заявили, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу к середине августа пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров таким образом, чтобы не только исключить вероятность перехода лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики, но и предотвратить задымление населенных пунктов, в том числе на территориях прилегающих субъектов Российской Федерации. В ведомстве не исключили, что в случае необходимости потребуется привлечение дополнительных сил и средств МЧС. «Кроме того, дано поручение по итогам сезона проанализировать эффективность выделенных средств на переданные полномочия регионам, в том числе по мерам предотвращения лесных пожаров, и результат»,— добавили “Ъ” в Минприроды.

Анна Васильева, Анастасия Московкина; Оксана Павлова, Новосибирск