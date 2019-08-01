Тушению пожаров подыскивают плательщиков

На фоне потерь от лесных пожаров страховое лобби предлагает возродить дискуссию о страховании лесного фонда. Идея обязать арендаторов лесных участков покупать полис была отвергнута депутатами два года назад, теперь же в поисках чиновниками экономических оснований для тушения лесных пожаров отношение к страховому механизму может быть пересмотрено. По данным Рослесхоза и МЧС, ежегодный ущерб от лесных пожаров в стране составляет 20 млрд руб., из которых четверть приходится на стоимость утраченной древесины и 75% — на восстановительные работы. По оценкам рынка, стоимость страхования наиболее используемой четверти лесного фонда составит 2–11 млрд руб. в год — плательщиками могут стать собственники, арендаторы и лесопользователи.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) решил реанимировать тему страхования лесов. Как заявил президент союза Корней Биждов, «распространение на обширной площади лесных пожаров в Сибири поднимает вопрос о ресурсах для их предотвращения и восстановления лесного фонда». По его словам, наиболее устойчива система страхования лесов в Швеции — она охватывает более 25% лесного фонда и более 90% коммерчески используемых лесов. Кроме того, страховые механизмы применяются в Норвегии (охват 35%), Финляндии (40%), Дании (50%), в Испании и Франции, в Новой Зеландии, Японии и Китае. Модели финансирования такого страхования различаются — так, в Китае, где застраховано более 46% лесного фонда, государство компенсирует арендаторам лесов 50% страховой премии для государственного лесного фонда и 30% — для коммерческого. Как поясняют в союзе, при страховом случае может возмещаться как рыночная стоимость леса, так и только стоимость лесной продукции, либо стоимость восстановления лесных насаждений. Иногда полис покрывает и стоимость тушения и расчистки территории после стихийного бедствия. При этом в РФ страхование лесов не распространено — за исключением случаев, в основном связанных с требованиями банков при предоставлении кредитов под залог таких участков.

«В мире применяется два типа страховых программ для защиты рисков лесоводства: страхование от огня и от всех рисков, включая штормы и наводнения. В РФ целесообразно ставить вопрос о страховании лесов от пожара как основного риска»,— говорит Корней Биждов. Поддержка такого страхования могла бы быть включена в нацпроект по экологии — решение комплекса задач по лесовосстановлению уже предусмотрено национальным проектом «Экология», который был утвержден в прошлом году и который предусматривает вложение в сохранение лесов более 150 млрд руб. за пять лет. Цель проекта — снизить ущерб от лесных пожаров с базовых 32,3 млрд руб. в 2018 году до 12,5 млрд руб. в 2024 году и довести площадь лесовосстановления до 100% площади погибших и вырубленных лесов — с 62,3% в 2018 году.

По данным Рослесхоза и МЧС, в среднем ущерб лесам от пожаров в стране составляет около 20 млрд руб. в год, около четверти приходится на утраченную древесину, остальное — на восстановительные работы. Зарегистрированные пожары охватывают от 500 тыс. до 3,5 млн га лесов в год, при общей площади лесного фонда 1,146 млрд га. По предварительной оценке НСА, стоимость страхования с охватом до 25% лесного фонда в наиболее используемой его части может составить от 2 до 11 млрд руб. в год, в зависимости от условий. Союз планирует в течение двух месяцев представить чиновникам черновик проекта по лесному страхованию. Впрочем, инициатива по введению страхования лесного фонда уже обсуждалась в Госдуме в 2017 году. Депутатский законопроект предполагал обязательное страхование рисков при аренде лесного участка, но не был поддержан профильными комитетами.

Потенциальные покупатели таких полисов пока относятся к идее скептически. Как заявил “Ъ” управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политике Segezha Group Николай Иванов, «в настоящее время мы лес не страхуем. Подобные инициативы появляются раз в десять лет, до этого — в 2010 году. Пока все инициативы сырые». По его оценке, перспектива проекта зависит от развития нормативной базы после пожаров этого года. «Кто должен и что страховать? Государство — свою собственность, древесину? По каким ставкам? Или арендатор должен страховать свою гражданскую ответственность? Гореть леса от этого меньше не будут»,— предупреждает он.

Татьяна Гришина