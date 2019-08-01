МЧС: неэффективная борьба с очагами возгораний стала причиной пожаров в Сибири

Причиной пожаров в Сибири является неэффективная борьба с очагами возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС Сергей Абанин. «В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов»,— сказал господин Абанин (цитата по ТАСС).

По его словам, распространение пожаров в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале складывается по тому неблагоприятному сценарию, который «Антистихия» подготовила еще весной этого года. «Площадь пожаров увеличилась за счет длительной сухой погоды и отсутствия активных мер по тушению большинства очагов, в том числе на удаленных территориях»,— добавил представитель МЧС.

Господин Абанин считает, что отдаленные пожары тушить необходимо, так как они «могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год».

Лесные пожары начались в России около трех недель назад. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) и Республике Бурятия. По последним данным, общая площадь горящего леса в Красноярском крае и Иркутской области достигла 1,7 млн га. По состоянию на 1 августа общая площадь пожаров в России превышает 2,9 млн га.

Президент Владимир Путин ранее поручил подключить Минобороны к тушению пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. В регион направят десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобороны скоординировать группировки с МЧС.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».