Режим ЧС введен в лесах Якутии из-за пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о введении с 1 августа режима чрезвычайной ситуации в лесах республики, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Мера принята «вследствие лесных пожаров на территории Якутии в связи с длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров». По данным на 1 августа, в Якутии полыхает 139 природных пожаров на общей площади почти 1,15 млн га.

Указом главы правительства республики предписано принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам. Главам муниципальных образований рекомендовано привлечь необходимые силы и средства для ликвидации ЧС.

Ранее режим ЧС был введен властями Момского, Верхоянского, Сунтарского, Жиганского, Усть-Алданского районов региона. К тушению лесов привлечены 738 человек, 72 единицы техники.

Подробнее о ситуации с пожарами — в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».

Эрнест Филипповский, Хабаровск