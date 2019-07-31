СМИ: полиция попросила перенести матч «Спартак»—«Динамо» из-за акции оппозиции

Московская полиция попросила Российскую премьер-лигу (РПЛ) перенести матч между «Спартаком» и «Динамо», который запланирован на 3 августа, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее об этом сообщал Telegram-канал Baza. На этот день намечена несанкционированная акция оппозиции.

«Начальник столичного главка Олег Баранов направил письмо с предложением рассмотреть вариант переноса игры на другую дату»,— сообщил ТАСС источник агентства.

Одной из причин для переноса матча была названа несанкционированная акция оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, намеченная на 3 августа. «Обеспечение правопорядка на футбольном матче отнимает у сотрудников столичной полиции много сил и средств. С учетом запланированной акции сил гарнизона московской полиции может не хватить и придется задействовать приданные силы из ближайших регионов»,— сказал источник ТАСС.

Пока решение о переносе матча не принято. По словам источника, руководство РПЛ категорически против переноса или отмены встречи.

Напомним, 27 августа прошла несанкционированная акция оппозиции в поддержку кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. По итогам митинга СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). Административные аресты получили: Дмитрий Гудков (30 суток), Владимир Милов (30 суток), Юлия Галямина (10 суток), Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток), Иван Жданов (15 суток). Перед акцией, 24 июля также на 30 суток арестовали Алексея Навального.

Либертарианская партия подала заявку на проведение следующего митинга 3 августа на Лубянской площади. В мэрии не согласовали это место, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции выступили против этой площадки и отозвали заявку. Полиция призвала не участвовать в акции, поскольку мероприятие незаконно. Незарегистрированные кандидаты также подали заявки на митинги 10 и 11 августа.

О подготовке акции 3 августа читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».