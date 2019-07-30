Полиция Москвы призвала не участвовать в акции протеста 3 августа

Главное управление МВД России по Москве призвало не участвовать в несогласованной акции, которая пройдет в столице 3 августа из-за недопуска оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, говорится на сайте полиции. «Официально предупреждаем, что мероприятие незаконно. Предлагаем москвичам и гостям столицы воздержаться от участия в нем»,— сказано в сообщении.

Полиция намерена «оперативно реагировать на правонарушения». Также напоминают об ответственности за организацию несогласованных публичных мероприятий, а также за участие в них.

На 3 августа была подана заявка о проведении митинга на Лубянской площади, в мэрии это место не согласовали, предложив альтернативу — проспект Сахарова. Организаторы акции не согласились и заявку отозвали.

В прошедшую субботу, 27 июля, в центре Москвы прошла аналогичная акция. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о более 1300 задержанных. После акции возбуждено уголовное дело по статье 212 УК РФ («Массовые беспорядки»).

Подробнее о новой акции читайте в материале “Ъ” «Оппозиция просится на Лубянку».