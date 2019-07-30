Московская полиция заявила о вооруженных молотками и ножами митингующих

Участники несогласованной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «готовились к силовому сценарию» и имели при себе оружие, заявил замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка в эфире телеканала «Россия 24».

«Участники так называемой мирной акции имели при себе колюще-режущие предметы, молотки, ножи, баллончики со слезоточивым газом. Все это свидетельствует о том, что указанное мероприятие было хорошо организовано и явно имело соответствующий наклон к дальнейшему силовому развитию»,— заявил господин Половинка. Каких-либо подробностей о применении этого оружия он не привел.

На данный момент известно лишь о трех уголовных делах по факту применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Одного из задержанных подозревают в применении баллончика со слезоточивым газом, другой, по версии правоохранительных органов, бросил обломок гранитного бордюра, третий — метнул в полицейских мусорный бак.

Следственный комитет России возбудил угловое дело по ст. 212 УК РФ («Массовые беспорядки»). По версии следствия, группа лиц накануне акции разместила в интернете призывы принять в ней участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

Акция началась у здания мэрии и проходила в центре города несколько часов. По данным полиции в ней приняли участие 3,5 тыс. человек. Корреспонденты “Ъ” оценили численность в 6 тыс. человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал акцию заранее спланированными массовыми беспорядками. По его мнению, применение силы полицейскими было адекватным.

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