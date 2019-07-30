Генпрокуратура потянулась к пенсиям

Генпрокуратура проверит негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на факты незаконного перевода пенсионных накоплений и нецелевое использование средств. По словам первого замгенпрокурора Александра Буксмана, эти факты «должны получить правовую оценку, в том числе уголовную». На риски неправомерных переводов пенсионных накоплений граждан ранее указывала Счетная палата. И несмотря на то что в текущем году правила подачи заявлений на смену фондов поменялись, риски применения недобросовестных практик сохраняются, указывали в ЦБ.

Генеральная прокуратура по поручению президента России Владимира Путина со следующего месяца начнет проверки деятельности НПФ, заявил сегодня на коллегии ведомства по итогам его работы в первом полугодии 2019 года первый замгенпрокурора Александр Буксман. «По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами»,— заявил чиновник (цитата по «РИА Новости»). По его словам, к этой проверке надо подойти «с особой тщательностью».

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР), нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную»,— отметил первый замгенпрокурора.

В середине 2017 года Счетная палата (СП) после проверки деятельности ПФР и нескольких частных фондов «в части реализации прав застрахованных лиц на переход» от одного страховщика (им может быть НПФ или ПФР) к другому пришла к выводу о наличии многочисленных «рисков фальсификации» заявлений на перевод пенсионных накоплений, поданных от имени граждан через удостоверяющие центры (УЦ). СП, в частности, направила свое обращение с приложением копий отчета о результатах контрольного мероприятия и акта проверки ПФР в Генпрокуратуру и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Тогда прием заявлений через УЦ был сначала приостановлен (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года), а затем полностью отменен (см. “Ъ” от 29 декабря 2017 года).

Однако, как неоднократно писал “Ъ”, риски неправомерного перевода пенсионных накоплений сохранились (см., например, “Ъ” от 14 сентября 2018 года). Несмотря на то что с текущего года действуют новые правила подачи заявлений на смену страховщика, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе признавала, что они «уменьшают риски» применения недобросовестных практик при переводе пенсионных накоплений из фонда в фонд, «но не сводят их к нулю» (см. “Ъ” от 11 июля).

Положение усугубляется тем фактом, что при досрочной смене страховщика гражданин рискует потерять часть накопленного инвестиционного дохода. За четыре года действия нормы о штрафных санкциях за досрочный переход застрахованные лица уже потеряли более 100 млрд руб. своих пенсионных накоплений (см. “Ъ” от 29 марта), которые ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию частных фондов или ПФР (см. “Ъ” от 12 сентября 2018 года).

Некоторое время назад вопрос о пенсионных агентах, которые как раз занимаются переводом накоплений граждан, поднимался «на самом высоком уровне», рассказывали несколько собеседников “Ъ”, знакомых с обсуждением этого вопроса. В частности, на их деятельность просили обратить внимание. По словам источников “Ъ”, правоохранительные органы провели действия в отношении пенсионных брокеров НПФ «Согласие». Так, в сферу их внимания попала компания «Первый пенсионный администратор». Вопросы к брокерам, по словам собеседников “Ъ”, возникли из-за предположительной массовой сдачи в ПФР фальсифицированных документов на перевод пенсионных накоплений граждан. Также, по информации “Ъ”, у правоохранительных органов возникли вопросы и к некоторым топ-менеджерам акционера НПФ «Согласие» (см. “Ъ” от 29 июля).

Илья Усов