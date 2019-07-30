Генпрокуратура готовится к чрезвычайным ситуациям Юрий Чайка подвел итоги полугодия и назвал задачи на будущее

Соблюдение прав граждан в социальной сфере, обеспечение их безопасности, а также надзор за осуществлением государственных программ в оборонном комплексе — все это генпрокурор РФ Юрий Чайка назвал в числе важнейших направлений работы на коллегии ведомства, подводившей итоги первого полугодия. За минувшие шесть месяцев, по словам господина Чайки, благодаря вмешательству прокуратуры были восстановлены трудовые права около 300 тыс. россиян. Юрий Чайка также заявил, что необходимо принять «эффективные меры по организации надзора» перед сентябрьскими выборами, чтобы «события, которые недавно произошли в Москве, не повторились».

«Прокурорам необходимо постоянно отслеживать динамику образования задолженности по заработной плате, реагировать на допускаемые предприятиями нарушения прав лиц предпенсионного возраста»,— заявил сегодня на коллегии Генпрокуратуры РФ, подводившей итоги работы ведомства в первом полугодии, Юрий Чайка. Он напомнил, что требуется жесткий контроль за соблюдением законодательства в области здравоохранения, лекарственного и санаторно-курортного обеспечения пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и детей, оставшихся без попечения родителей.

По данным главы надзорного ведомства, за первые шесть месяцев этого года благодаря вмешательству прокуроров были восстановлены права 300 тыс. граждан в трудовой сфере, почти 10 тыс. пенсионеров и инвалидов — в области льготного обеспечения лекарствами, получения медицинских услуг, оплаты проезда. Защищены жилищные права более 4,5 тыс. детей-сирот, добавил Юрий Чайка. Он также заявил о необходимости принять «дополнительные превентивные меры в преддверии отопительного сезона».

Повышенное внимание, отметил генпрокурор, было уделено пресечению распространения в интернете призывов к экстремизму и массовым беспорядкам.

Среди нерешенных проблем господин Чайка назвал контроль за соблюдением безопасности в лагерях детского отдыха, противопожарным режимом в лесах, подготовкой населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям и ликвидации их последствий.

«В мирное время люди погибают от пожаров, наводнений, уничтожаются имущество, социальные объекты,— отметил Юрий Чайка.— Это требует от нас пересмотреть подходы к организации надзора за исполнением законодательства о защите населения от природных и техногенных катастроф, использовать уже имеющийся опыт помощи людям, оказавшимся в трудном положении».

Глава ведомства поблагодарил сотрудников прокуратуры, которые «в очень сложных условиях практически круглосуточно работали в зоне паводка в Иркутской области и продолжают оказывать помощь гражданам».

Проблемой, по словам генпрокурора, остается импортозамещение в оборонной сфере: по-прежнему выявляются факты несоблюдения запрета на приобретение за счет бюджетных средств иностранного оборудования, аналоги которого производятся в России. «Акцентируйте внимание на пресечении незаконной деятельности фирм-однодневок, нецелевого расходования бюджетных средств, примите дополнительные меры к возмещению причиненного ущерба»,— добавил господин Чайка.

Генпрокурор также заявил, что требует совершенствования организация надзорной деятельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. «Оперативно отслеживайте, как формируется правоприменение по новым уголовным составам, а также при проведении экспертиз экспертами Следственного комитета,— сказал он.— Активнее формируйте практику направления материалов по ч. 3 ст. 299 УК РФ (карает за незаконное уголовное преследование с целью воспрепятствования предпринимательской деятельности.— “Ъ”)».

«В период подготовки и проведения выборов должны быть приняты эффективные меры по организации надзора в данной сфере»,— подчеркнул господин Чайка.

По словам генпрокурора, «особенно важно, чтобы события , которые недавно произошли в Москве, не повторились».

«При необходимости оперативно внесите изменения в ведомственные распорядительные документы. Скорректируйте вопросы организации дежурств, извещения центрального аппарата Генеральной прокуратуры о текущей ситуации, жестко пресекайте нарушения, используя весь комплекс мер реагирования»,— заявил Юрий Чайка.

Александр Александров