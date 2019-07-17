Сбербанк подстроит сеть под накопления

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка собирается начать привлечение пенсионных накоплений через сеть своего материнского банка. Самый активный игрок простаивал два года. Если же ему удастся наладить перевод пенсионных накоплений по дистанционному каналу, это значительно изменит ландшафт рынка привлечения и заметно активизирует общую переходную кампанию. Однако на пути крупнейшего российского НПФ, как и прежде, встают технические трудности.

Крупнейший российский НПФ Сбербанка после двух провальных лет пытается активизировать привлечение клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Совместно с удостоверяющим центром (УЦ) «Инфотекс» он завершает отрабатывание технологии перевода пенсионных накоплений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), рассказали “Ъ” три собеседника, близкие к НПФ. Фонд до недавнего времени даже был готов его масштабировать на отделения своего материнского банка в Москве и Центральной России, отмечают двое из них. «В настоящее время мы продолжаем тестирование технологии самостоятельной подачи клиентом заявления через портал ЕПГУ»,— заявил гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий. «По итогам тестового периода уже в ближайшее время может быть принято решение о тиражировании сервиса»,— подчеркнул топ-менеджер.

Масштабное привлечение застрахованных лиц НПФ Сбербанка прекратил в середине 2017 года, когда Пенсионный фонд России (ПФР) запретил прием заявлений через УЦ (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года). В прошлом году НПФ Сбербанка, ставя перед собой значительные планы по переводу пенсионных накоплений (см. “Ъ” от 6 марта 2018 года), несколько раз пытался выйти на массовое привлечение клиентов. Однако НПФ лишь в конце года удалось запустить перевод пенсионных накоплений через ЕПГУ в тестовом режиме в отделениях Сбербанка столичного региона (см. “Ъ” от 22 ноября 2018 года). В итоге в 2018 году он привлек всего 26,9 тыс. человек, тогда как его покинули более 128 тыс. клиентов.

Вступление в этом году новых правил по переводу пенсионных накоплений, предусматривающих либо личную подачу заявлений в ПФР застрахованными лицами, либо через ЕПГУ, совпало с тем, что портал, оставшийся, по сути, единственным дистанционным каналом подачи заявлений, сначала вообще простаивал (см. “Ъ” от 11 января), а затем, по словам зампреда правления ПФР Николая Козлова, работал «не так, как бы хотелось» (см. “Ъ” от 19 апреля). В итоге агенты (для НПФ это сеть материнского банка) жаловались, что «проходка» сдаваемых заявлений составляла в среднем порядка 30% (см. “Ъ” от 17 апреля). Сейчас продукт ОПС продается в 11 отделениях и «проходка» составляет всего 30–50%, утверждает собеседник “Ъ”, знакомый с нынешним положением дел. «Очень много технических ошибок на стороне ЕПГУ. В частности, медленный ответ сервиса»,— утверждает он. По его словам, на обслуживание одного клиента тратится более 20 минут.

Впрочем, если НПФ Сбербанка все-таки удастся наладить более или менее массовую сдачу заявлений, то темпы переходной кампании, которые сейчас не столь значительны, могут вырасти. По итогам первого квартала всего по системе было подано около 16 тыс. заявлений, в 4,5 раза меньше не самого успешного прошлого года. При этом в прошлые годы, используя сеть отделений материнского банка, фонд переводил к себе миллионы граждан. Даже за полгода 2017 года НПФ смог привлечь более 2 млн новых застрахованных лиц (см. “Ъ” от 6 апреля 2018 года).

Вопрос заключается в том, какую стратегию выберет крупнейший фонд, говорит гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. «Если во всех отделениях банка будет обеспечена возможность перевода пенсионных накоплений, но сам продукт не будет выставлен на полку для активных продаж, то объем привлечения может ограничиться лишь несколькими десятками тысяч заявлений. Если же ОПС будет агрессивно продаваться в банке, то при условии задействования значимой части сетки Сбербанка продажи могут превысить 1 млн заключенных договоров до конца года»,— оценивает эксперт. В таком случае, по его словам, другим игрокам, которые приостановили привлечение или же слабо активны на этом рынке, придется пересматривать свои стратегии по ОПС, чтобы заместить оттоки, вызванные выходом на рынок самого агрессивного игрока.

Илья Усов