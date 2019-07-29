Агентам грозит прикрытие

На работу пенсионных брокеров, имеющих агентские сети и оказывающих услуги по переводу накоплений клиентов НПФ, обратили внимание правоохранительные органы. Переходные кампании, в том числе и этого года, действительно характерны рисками неправомерных переводов средств граждан брокерами на фоне склонности некоторых НПФ к высокому операционному риску. Возможное решение — законодательное описание функционала и ответственности продавца финансовых услуг, отмечают эксперты.

Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал» (мажоритарный акционер концерна «Россиум»), члена совета директоров НПФ «Согласие», члена совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ) Андрея Неверова. Об этом “Ъ” рассказали два контрагента НПФ и два сотрудника конкурирующих фондов. Слышали о задержании сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) и владелец одного из пенсионных брокеров, работавших с «Согласием».

Телефон господина Неверова вечером 26 июля и 27–28 июля был выключен. В пресс-службе НПФ «Согласие» заявили, что «согласно закону о тайне следствия, никто из сотрудников фонда, так или иначе знакомых с описанной выше ситуацией и теми или иными процессуальными действиями правоохранителей, не вправе давать комментарии». В «Россиуме» и «МКБ-Капитале» не ответили “Ъ”, пресс-секретарь концерна и его бенефициар Роман Авдеев не отвечали на звонки и сообщения в мессенджерах. Глава НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий отказался разговаривать с “Ъ”. В ФСБ, МВД и АНПФ на запросы не ответили.

НПФ «Согласие» (бывший НПФ оборонно-промышленного комплекса), согласно данным ЦБ, на конец 2018 года занимал 31-е место по обязательному пенсионному страхованию (ОПС): объем пенсионных накоплений — 1,1 млрд руб., а число застрахованных лиц — 12,9 тыс. По итогам переходной кампании 2018 года, на которую фонд потратил 1,4 млрд руб., туда пришли 358,2 тыс. новых клиентов (второй результат среди НПФ), а пенсионные накопления достигли 28,3 млрд руб. (см. “Ъ” от 9 апреля).

По информации источников “Ъ” среди топ-менеджмента разных частных фондов, пенсионных агентов и других контрагентов НПФ, задержанию господина Неверова предшествовали действия правоохранительных органов в отношении пенсионных брокеров, с которыми работал НПФ «Согласие». В частности, в сферу внимания попал брокер «Первый пенсионный администратор» (26 июля его сайт не работал, телефон, указанный в контактах, был заблокирован, на запрос “Ъ” ответа не последовало). Как рассказывают источники “Ъ”, вопросы к брокерам возникли из-за предположительной массовой сдачи в ПФР фальсифицированных документов на перевод пенсионных накоплений граждан.

В Счетной палате еще два года назад отмечали многочисленные «риски фальсификации» заявлений, поданных от имени граждан через удостоверяющие центры (УЦ), и тогда же этот канал сдачи заявлений был перекрыт (см. “Ъ” от 28 июня 2017 года). Но риски неправомерного перевода пенсионных накоплений сохранились (см. “Ъ” от 14 сентября 2018 года). «Вопрос в склонности НПФ к операционному риску: если он высокий, то фонд не очень пристально следит за качеством работы контрагента»,— поясняет один из источников “Ъ” среди брокерских компаний.

Как рассказывают несколько собеседников “Ъ”, вопрос о пенсионных агентах в начале лета поднимался «на самом высоком уровне». По словам одного из источников “Ъ”, с учетом правовой неурегулированности даже ставился вопрос, нужны ли они вообще. Другой собеседник отмечает, что на работу пенсионных брокеров просили обратить внимание правоохранительные органы. АНПФ предлагала законодательно закрепить правовой статус агента и «его ответственность» с тем, чтобы «разделить ответственность между» ним и НПФ (см. “Ъ” от 11 июля). Это снова стало актуальным после активизации переходной кампании к середине года. Возросла передача заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), указывают топ-менеджеры двух фондов, что увеличит активность крупных НПФ, принадлежащих госбанкам, и, соответственно, подстегнет привлечение, в том числе через пенсионных брокеров, их конкурентов, стремящихся сохранить долю на рынке (см. “Ъ” от 17 июля).

«Если пенсионные брокеры востребованы как со стороны НПФ, так и со стороны их клиентов, то такие посредники нужны, если они показывают свою эффективность»,— полагает управляющий директор агентства «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Однако, по его словам, контакт продавца-посредника с клиентом упирается в болезненный вопрос этики, который может быть решен законодательным описанием функционала и ответственности продавца финансовых услуг. Отсюда, отмечает эксперт, вытекает и необходимость «определенных форм допуска» к этому рынку, чтобы «отсеивать недобросовестные практики».

Илья Усов, Владислав Трифонов