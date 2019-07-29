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В результате паводков, начавшихся 25 июня, в Иркутской области погибли 25 человек

Фото: ГУ МЧС по Амурской области

Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке

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28 июля в Иркутской области началась новая волна паводка. Ночью из затопленных районов было эвакуировано более тысячи человек. Также, сейчас из-за сильных дождей поднялся уровень рек в Амурской области, а в первых числах августа синоптики прогнозируют пик прохождения паводка в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кадры стихийного бедствия в регионах Сибири и Дальнего востока — в фотогалерее “Ъ”.


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