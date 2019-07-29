Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке

28 июля в Иркутской области началась новая волна паводка. Ночью из затопленных районов было эвакуировано более тысячи человек. Также, сейчас из-за сильных дождей поднялся уровень рек в Амурской области, а в первых числах августа синоптики прогнозируют пик прохождения паводка в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Кадры стихийного бедствия в регионах Сибири и Дальнего востока — в фотогалерее “Ъ”.