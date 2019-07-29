ЦИК сообщил о трех жалобах на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

В Центризбирком (ЦИК) на данный момент поступили три жалобы на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщается на сайте комиссии. Решение Мосгоризбиркома (МГИК) обжаловали Юлия Серебрянская, Константин Лисица и Иван Жданов.

Жалоба господина Жданова была подана раньше остальных кандидатов — в четверг, 25 июля, но не могла быть рассмотрена «ввиду отсутствия на момент поступления жалобы указанного решения». «29 июля повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИКа принята в ЦИК России»,— говорится в сообщении ЦИКа.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев в беседе с «Интерфаксом» не исключил, что на заседания рабочей группы ЦИКа по проверке собранных кандидатами подписей смогут попасть члены Общественной палаты Москвы — экс-глава ФМС России Ольга Кириллова и заместитель главы Ассоциации менеджеров России Вадим Ковалев. Их пропустят, если при этом не будет нарушен закон о персональных данных, уточнил он.

МГИК зарегистрировал 233 кандидата, 57 получили отказ. Жалобы в комиссию подали 12 незарегистрированных кандидатов, апелляции были оставлены без удовлетворения. Закон позволяет обжаловать решение МГИКа в Центризбиркоме.

В субботу, 27 июля, в поддержку экс-кандидатов прошел митинг, на который пришли, по данным МВД, 3,5 тыс. человек. Были задержаны 1074, более 150 из них провели ночь в ОВД.

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