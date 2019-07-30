Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Московские суды арестовали не менее 40 человек, задержанных на несанкционированном митинге 27 июля, сообщает «ОВД-Инфо». По состоянию на 20:30 мск еще 79 человек получили административные штрафы на общую сумму 1 млн 339 тыс. руб. Одно дело было прекращено.

Среди арестованных — кандидаты в депутаты Мосгордумы Константин Янкаускас (7 суток), Александр Соловьев (8 суток), Илья Яшин (10 суток) и Иван Жданов (15 суток). Ведущего программы «Где деньги?» на Youtube-канале «Навальный Live» Владимира Милова арестовали на 30 суток.

После акции 27 июля в московские суды направили более 200 дел. По большинству из них были назначены штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Трех задержанных, в том числе участницу Pussy Riot Марию Алехину, суд обязал выплатить штраф 150 тыс. руб. Ее признали виновной в повторном правонарушении.

Кроме административных дел после акции в Москве возбуждено одно уголовное. Мещанский суд арестовал до 27 сентября 48-летнего Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в полицейского. Ему инкриминируется ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание предусматривает срок до пяти лет.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. Митинг, начавшийся у здания московской мэрии, несколько часов проходил в центре столицы. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных, 265 из которых провели две ночи в отделах полиции.

Подробнее о задержаниях на субботней акции читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».