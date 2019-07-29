Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на московской акции 27 июля

Мещанский районный суд Москвы арестовал до 27 сентября 48-летнего Евгения Коваленко — участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, обвиняемого в том, что он бросил в полицейского мусорный бак. «Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Коваленко меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 сентября»,— сказала судья Татьяна Изотова (цитата по ТАСС).

Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб., либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом России. Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщал, что в суде интересы Евгения Коваленко защищал адвокат по назначению. Обвиняемый признал свою вину.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку не допущенных к выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. По официальным данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1,3 тыс. человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

О том, как проходила акция, читайте в публикации “Ъ” «Москвичи и гости полиции».