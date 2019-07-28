Британский эсминец вошел в Персидский залив для охраны судов

Второй британский эсминец HMS Duncan вошел в воды Персидского залива, сообщает BBC. Корабль будет обеспечивать безопасность судов на фоне растущей напряженности в регионе.

Перед этим в Персидский залив вошел фрегат HMS Montrose. Он прибыл туда, чтобы защищать суда, которые идут через Ормузский пролив. Фрегат уже сопроводил 35 судов.

«Свобода судоходства через Ормузский пролив жизненно важна не только для Великобритании, но и для наших международных партнеров и союзников. Торговые суда должны иметь возможность законно перемещаться и безопасно заниматься торговлей в любом месте»,— отметил министр по делам безопасности Великобритании Бен Уоллес.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, который, по данным, перевозил нефть в Сирию в обход санкций. Иран пообещал принять меры из-за задержания судна.

19 июля Тегеран задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка. 27 июля с ними встретились дипломаты из РФ.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».