США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. «Мы создаем коалицию, которая обеспечит работу морских путей»,— заявил он (цитата по WFTV).

«Президент дал ясно понять — мы не хотим войны с Ираном, мы просто хотим, чтобы они отказались от террористической активности по всему миру»,— подчеркнул госсекретарь.

Он также опроверг информацию о связи 17 задержанных иранцев с ЦРУ. «Воспринимайте все, что говорит Иран, со скептицизмом»,— сказал Майк Помпео.

Ранее британский кризисный комитет COBRA рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом.

На фоне танкерной войны в районе Персидского и Оманского заливов и ожидания санкций со стороны Великобритании, Иран объявил о разоблачении на своей территории шпионской сети Центрального разведывательного управления.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Шпионские камни ЦРУ" нашлись в Иране».