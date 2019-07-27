Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero

Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero. Моряки находятся под арестом уже девять дней.

«Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения на родину»,— сообщает в Twitter посольство России в Тегеране.

Stena Impero был арестован 19 июля. По заявлению иранских властей, причиной стало то, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Подробнее о задержании читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».