МИД представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива

Министерство иностранных дел России представило Концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Главной задачей является создание организации по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива (ОБСПЗ), куда, помимо стран залива, на правах наблюдателей или ассоциированных членов входили бы Россия, Китай, США, ЕС, Индия и другие заинтересованные стороны.

В основу концепции положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности, Устава ООН и резолюции Совета Безопасности.

МИД призывает расположенные в этом регионе государства и внерегиональные стороны:

отказаться от применения силы и угрозы силой для решения спорных проблем;

принять взаимные обязательства транспарентности в военной области;

заключить соглашения по контролю над вооружениями;

предпринимать шаги, направленные на превращение региона в зону, свободную от оружия массового уничтожения;

заключить соглашения о борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом оружия и миграцией, наркотрафиком, оргпреступностью.

«Создание подлинно инклюзивной системы региональной безопасности может стать основой обеспечения достойного будущего всех народов этого стратегически важного района мира»,— говорится в сообщении МИДа.

Президент Ирана Хасан Роухани предлагал создать механизм обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе, в котором могли бы участвовать все страны региона, еще в сентябре 2018 года. К весне 2019 года ситуация в регионе обострилась.

Напомним, Корпус стражей исламской революции 19 июля захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По заявлению иранских властей, Stena Impero был задержан, потому что проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка. Задержание судов скорее всего стало ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию. Тегеран перевозку сырья отрицал и выражал Лондону протест.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. В свою очередь глава британского МИД Джереми Хант призвал созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. С инициативой Великобритании согласились Италия, Нидерланды и Франция.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».