Иран заявил о задержании британского танкера в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, сообщает иранский телеканал Press TV в Twitter. Причиной задержания, как уточняется, стало нарушение международных правил.

Британская сторона уже отреагировала на инцидент. «Мы срочно ищем дальнейшую информацию, а также оцениваем ситуацию после того, как получили сообщение об инциденте в Ормузском проливе»,— сказал представитель Минобороны страны (цитата по Reuters).

Напомним, 4 июля в Гибралтарском проливе был задержан иранский танкер Grace 1. По версии местных властей, судно должно было в обход санкций доставить нефть на нефтеперерабатывающий завод «Банияс» в провинции Тартус на северо-западе Сирии. Тегеран перевозку сырья отрицал и пообещал не оставить без ответа задержание своего танкера.

18 июля Иран задержал иностранный танкер, на борту которого находились 12 членов экипажа. Лондон принадлежность судна Великобритании отрицал.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ”.