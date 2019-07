Танкерная война переходит в санкционную

Кризис в отношениях между Ираном и странами Запада в конце минувшей недели заметно обострился. Захват иранцами британского судна в Ормузском проливе вынудил правительство Соединенного Королевства задуматься о жестких санкциях в отношении Тегерана. При этом Великобритания надеется договориться о совместных действиях с другими членами Евросоюза, которые до сих пор сообща поддерживали Тегеран в его конфликте с США.

О планах британских властей первой сообщила газета The Telegraph, отметив: речь может идти о замораживании иранских активов на территории королевства, а также о возврате антииранских санкций ЕС и ООН, снятых с Тегерана в 2016 году в рамках «ядерной сделки» — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Тогда Иран получил доступ к замороженным ранее активам, возможность пользоваться банковской системой SWIFT и продавать свою нефть европейским странам. Однако после того как в мае прошлого года США вышли из СВПД и ввели обратно свои санкции, ЕС не может выполнить обязательства в отношении Ирана. На данный момент Франция, Германия и Великобритания пытаются ввести в действие совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX) в обход американских санкций, иначе Тегеран обещает также выйти из СВПД. Танкерная война может усугубить ситуацию.

Напомним, что в пятницу шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «в связи с нарушением международных правил». По данным СМИ Ирана, танкер столкнулся с иранским рыболовецким судном. Организация портов и судоходства Ирана обратилась к КСИР с просьбой разобраться в инциденте. Команда танкера не ответила на требования сменить курс и позволить осмотреть судно. После этого танкер окружили катера КСИР, а на его борт спустились вооруженные люди в масках. В итоге танкер был отбуксирован в иранский порт Бендер-Аббас. Команде из 23 человек, среди которых граждане России, Украины, Индии, Латвии и Филиппин, не позволили сойти с корабля до окончания разбирательства. Их жизни и здоровью, по утверждению местных властей, ничего не угрожает. Российские дипломаты поддерживают связь с МИД Ирана по этому вопросу, но пока не могут добиться связи с тремя гражданами РФ.

Британия назвала задержание своего танкера «враждебным актом». Подчеркивается, что танкер находился в территориальных водах Омана и Иран нарушил международное право.

Письмо, в котором приводятся все факты об инциденте, направлено Великобританией в Совбез ООН. Лондон считает, что захват танкера стал ответом иранцев на задержание 4 июля в Гибралтарском проливе иранского танкера Grace 1 по подозрению в перевозке нефтепродуктов в Сирию (в рамках расследования этого дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа, суд оставил их под стражей до 15 августа). 10 июля КСИР уже пытался задержать другой британский танкер — British Heritage, однако корабль британских ВМС HMS Montrose успешно отогнал от него три иранских катера. Во время последнего инцидента HMS Montrose также был осведомлен о происходящем, но находился в часе хода от Stena Impero.

«Grace 1 был законным путем задержан в водах Гибралтара, потому что он вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС, и поэтому власти Гибралтара действовали надлежащим образом и в рамках закона. А Stena Impero был захвачен в оманских водах, что явно противоречит международному праву»,— заявил в субботу глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант журналистам, делясь результатом своего разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Британский министр назвал действия иранцев неприемлемыми. Он подчеркнул, что инцидент поднимает «очень серьезные вопросы по поводу британского и международного судоходства в Ормузском проливе». По итогам заседания британского правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA Лондон рекомендовал всем судам королевства воздержаться от захода в опасную зону.

«Нашим приоритетом остается поиск возможностей ослабить напряженность, поэтому я поддерживаю контакты с министром иностранных дел Ирана, поэтому в Гибралтаре осуществляются надлежащие правовые процедуры. Но мы должны увидеть, что такой же надлежащий процесс будет происходить и в Иране»,— сказал по итогам субботнего заседания COBRA Джереми Хант. Ранее он подчеркнул, что Великобритания ищет дипломатические, а не военные пути для решения конфликта.

Со своей стороны, Мохаммад Джавад Зариф, наоборот, считает, что, в отличие от «пиратских действий» британских властей в Гибралтаре, задержание Stena Impero соответствует международным правилам.

Он выразил мнение, что США пытаются втянуть Великобританию в противостояние с Ираном. В Тегеране предостерегают Лондон от эскалации ситуации. «Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Британией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время»,— написал в своем аккаунте в Twitter посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

Как отмечает The Telegraph, захват танкера произошел в самое неподходящее для Великобритании время. У Терезы Мэй осталось несколько дней на посту главы Консервативной партии. Имя нового лидера консерваторов будет названо 23 июля, после чего в стране сменится и премьер-министр. По данным The Telegraph, Тереза Мэй не согласилась с предложением США присоединиться к операции Sentinel («Страж»). Речь идет о создании военно-морской коалиции для защиты судов у берегов Ирана и Йемена. Источники газеты утверждают, что британские военные сочли предложения США «отличной возможностью», но премьер отвергла их из-за опасений, что это будет воспринято как поддержка Британией жесткой позиции президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. По данным американской газеты The Washington Post, британское правительство попросило госсекретаря США Майка Помпео воздержаться от публичных комментариев, которые могут еще больше разжечь ситуацию, в то время как Лондон пытается разрешить кризис с помощью дипломатии.

Действия и Лондона, и Тегерана нельзя назвать безупречными, сказал “Ъ” бывший посол России в Иране Александр Марьясов. Однако он подчеркнул, что не Иран первым начал танкерную войну.

«Я думаю, вопрос будет разрешен: и британцы, и иранцы освободят танкеры, если, конечно, не случится еще каких-то инцидентов или не вмешаются американцы»,— сказал он. Господин Марьясов считает, что никто не заинтересован в эскалации ситуации. Он обратил внимание, что союзники Великобритании по ЕС не сделали никаких громких заявлений, кроме выражения обеспокоенности ситуацией.

Марианна Беленькая