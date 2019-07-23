Reuters: Великобритания, Франция, Нидерланды и Италия готовы патрулировать Ормузский пролив

Глава британского МИДа Джереми Хант призвал созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе после инцидента с британским танкером Stena Impera. С инициативой Великобритании согласились Италия, Нидерланды и Франция, сообщает Reuters со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС. Предложение Лондона также заинтересовало Испанию, Польшу и Германию.

По словам собеседников агентства, планируется, что миссия по защите нефтяных танкеров от Ирана не будет напрямую задействовать военные силы структур ЕС, НАТО или США. Один из источников уточнил, что организацией может руководить совместное франко-британское командование.

Напомним, Корпус стражей исламской революции 19 июля захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По заявлению иранских властей, Stena Impero был задержан, потому что проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка. Задержание судов скорее всего стало ответом на арест британскими властями 4 июля иранского танкера, предположительно везшего нефть в Сирию. Тегеран перевозку сырья отрицал и выражал Лондону протест.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. Российский МИД также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».