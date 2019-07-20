Иран назвал причину задержания британского танкера Stena Impero

Власти Ирана задержали британский танкер Stena Impero в Ормузском заливе из-за того, что он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

По его словам, все члены экипажа останутся на борту до конца расследования инцидента. «Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа не покинут судно до окончания расследования»,— передает его слова агентство Fars.

Ранее компания-владелец Stena Impera сообщила, что на захваченном судне находятся три российских моряка. Кроме россиян там находятся граждане Латвии, Филиппин и Индии, сообщило «РИА Новости».

В пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По словам представителей КСИР, Stena Impero «нарушило международные правила судоходства» и перевозило контрабандную нефть. Судоходная компания, управляющая судном, уверена в соблюдении танкером Stena Impero правил навигации.

Британский МИД готов использовать дипломатические пути решения вопроса с иранским властями. Официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) Эрл Браун сообщил, что американские военные следят за ситуацией в Ормузском проливе с помощью самолетов-разведчиков, не нарушая воздушного пространства Ирана.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».