Полиция задержала более 500 человек на акции протеста в Москве

Сотрудники правоохранительных органов вытеснили с территории возле мэрии на Тверской улице и со Столешникова переулка участников несогласованной с властями акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. По данным «ОВД-Инфо», задержаны 561 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек. Как передает корреспондент “Ъ“, полиция применила дубинки.

Среди задержанных — экс-кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.

К 17:33 протестующие рассредоточились: часть из них находится у Лубянки и движется к Манежной площади, еще часть идет по Сретенскому бульвару к Чистым прудам, другая — на Старом Арбате.

Как сообщает корреспондент “Ъ”, сотрудники полиции разбили голову мундепу Александре Парушиной, ее увезли на «скорой». Из-за распыления перцового баллончика в центре Москвы пострадали не менее 6 человек.

Корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев: Около здания Тверская, 11 выставлена цепочка росгвардейцев в шлемах и бронежилетах — они не пропускают никого дальше. А с другой стороны, здание Тверская, 9, которое ниже по улице находится, тоже выставлены росгвардейцы и полиция — они тоже никого не пропускают. Я не видел здесь людей среднего возраста, они есть, но я не видел, чтобы они были среди задержанных. И в основном задерживают мужчин. Источник: “Ъ FM”

Оператору YouTube-канала Ильи Варламова Алексею Солоухину разбили нос. До этого его взяли в оцепление вместе с другими людьми, но он смог вырваться. Сейчас он перестал выходить на связь, сообщает телеграм-канал Varlamov News.

Журналисты и участники акции жалуются на плохую связь в районе акции протеста. Как сообщает корреспондент “Ъ”, Тверская улица закрыта для прохожих, пройти на нее нельзя. Позднее «Новая газета» сообщила, что у Тверской дважды прорывали оцепление.

Корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко — о несогласованной акции в центре Москвы: В целом, ощущение за последний час, что количество людей постепенно продолжает увеличиваться. Они скапливаются на подходах, поскольку невозможно подойти к мэрии, на Пушкинской площади. На другой стороне Тверской тоже очень много людей, и там видно, что периодически полиция перекрывает пешеходное движение. Источник: “Ъ FM”

К ресторану на Тверской подъехал свадебный автомобиль, но полиция не выпустила их из машины.

Из-за акции не может проехать свадебная машина. Жених спорит с росгвардейцами. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/Knp4dkbJvD — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

В студию «Навальный Live», откуда ведется прямой эфир о происходящем на акции, пришли полицейские, сообщают сотрудники Youtube-канала в Twitter. Полицейские заклеили внешние камеры видеонаблюдения скотчем.

Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом митинга предупредил о возможных «серьезных провокациях» и добавил, что порядок в городе во время акции «будет обеспечен в соответствии с действующим законом». «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— говорилось в посте градоначальника. Ранее об ответственности за участие в митинге предупредила прокуратура Москвы.

Против организаторов акции проводится административное расследование. У экс-кандидатов в депутаты, их родственников, зарегистрированных независимых кандидатов, а также у сотрудников ФБК Киры Ярмыш и Руслана Шаведдинова прошли обыски.

Как проходит акция в центре Москвы, читайте в публикации “ЪFM”.