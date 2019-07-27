Яшина и Галямину отпустили из зала суда

Троицкий районный суд отложил до 30 июня рассмотрение дела председателя совета депутатов Красносельского района Москвы Ильи Яшина, задержанного перед акцией протеста в центре Москвы. Об этом политик сообщил в Twitter. О переносе рассмотрения дела на 31 июля сообщила Юлия Галямина, также задержанная перед акцией.

Господина Яшина обвиняли по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). «Судья повел себя странно. Сначала отклонил все мои ходатайства. Отказал в допросе свидетелей. Не пустил зрителей и прессу, по сути закрыв заседание. А потом вышел и сказал: в деле много неустановленных обстоятельств, рассмотрение переносится на 30 июля»,— написал он. Теперь политик собирается присоединиться к акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы в центре Москвы.

В ночь на субботу, 27 июля, у господина Яшина прошел обыск, после чего экс-кандидат в депутаты Мосгордумы был доставлен в Троицкий отдел полиции. Накануне вечером обыски проводились в предвыборном штабе политика.

Господин Яшин не был допущен к участию в выборах как и еще 56 кандидатов, в подписях которых нашли брак. Его попытка обжаловать отказ оказалась безуспешной. С середины июля в Москве проходят акции с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам. Очередная акция начнется сегодня в 14:00 у здания мэрии. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».