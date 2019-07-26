Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге 27 июля

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несанкционированном митинге в центре города в эту субботу, 27 июля. Акция пройдет в поддержку независимых кандидатов, которым отказано в регистрации.

«Прокуратура Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях»,— говорится в распространенном ведомством сообщении. Согласно сообщению, «распространяемые в социальных сетях призывы» принять участие в мероприятии у дома №13 по улице Тверская в Москве относятся к не согласованной с московскими властями акции.

Организаторами несанкционнированной акции названы более 15 незарегистированных кандидатов, в том числе Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Елена Русакова, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин. Всем им вынесены предостережения об ответственности за участие в акции. Как сообщает корреспондент “Ъ”, никто из кандидатов, кому вручали предостережения в МГИК, его не подписали, кроме господина Янкаускаса.

Несколькими днями ранее оппозиционные кандидаты, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму, пригласили избирателей «просто увидеться и пообщаться» у здания столичной мэрии уже в эту субботу.

Ранее рабочая группа МГИК рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Константина Янкаускаса, Юлии Серебрянской и Константина Лисицы.

Акции за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят с середины июля. Санкционированный митинг на проспекте Сахарова в прошлую субботу, 20 июля, собрал, по разным подсчетам, от 12 тыс. до 22 тыс. человек и стал самым массовым за последние годы.

О том, как незарегистрированные кандидаты готовятся к политическому субботнику, читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».