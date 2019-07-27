«Люди машут друг другу руками и аплодируют»

В центре Москвы проходит несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным столичного МВД, задержаны 295 человек. По информации «ОВД-Инфо» — более 500. Здание мэрии оцепили правоохранители, людей оттесняют в ближайшие переулки — Леонтьевский и Брюсов. За развитием событий следит корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко, который находится на Тверской улице.

— Я нахожусь на углу Тверской улицы и Тверского бульвара, на Пушкинской площади. Сюда нас оттеснили сотрудники полиции, которые в очередной раз выстроились цепью. Сама Пушкинская площадь по обе стороны Тверской улицы полна людей. В какой-то момент некоторое количество демонстрантов прорвалось со стороны Пушкинской площади в сторону мэрии и вышло буквально, может быть, на минуту или полторы на проезжую часть, туда же вышла шеренга полицейских в специальной экипировке. Автомобильное движение прервалось на несколько минут.

В целом, ощущение за последний час, что количество людей постепенно продолжает увеличиваться. Они скапливаются на подходах, поскольку невозможно подойти к мэрии, на Пушкинской площади. На другой стороне Тверской тоже очень много людей, и там видно, что периодически полиция перекрывает пешеходное движение.

С интернетом действительно очень плохо — очень медленная связь, и иногда она прерывается полностью. С голосовой связью вроде бы пока все в порядке.

— А кто-нибудь из лидеров протестного движения появился? Что-нибудь слышно об этом?

— Лично я никого не видел, но моя возможность передвигаться здесь по территории очень сильно ограничена, поэтому мне сложно сказать, был ли кто-то. Была информация, что здесь видели Сергея Митрохина, но я его не видел.

Люди стоят, машут друг другу руками и аплодируют с одной и с другой стороны Тверской улицы, приветствуя друг друга.

— Движение не перекрыто, можно проехать мимо по Тверской?

— Проехать можно, пройти — нет.

— Как действуют полицейские?

— Полиция, прямо скажем, не церемонится: людей хватают, волокут в автозаки. Многие из тех, кто оказался задержан, действительно куда-то шли по своим делам или гуляли. Ясно, что не все в курсе, что здесь сегодня планировалось, что вообще происходит, многие в недоумении. При этом полиция, повторюсь, людей задерживает бескомпромиссно и очень решительно.

Просто какое-то невероятное количество в центре города сотрудников полиции, Росгвардии, ОМОНа, много сотрудников в штатском, которые раздают указания полицейским, кого задерживать, и где именно выстраиваться и перекрывать движение пешеходов. Судя по всему, на прилегающих улицах располагаются еще силы полиции, которые подтягиваются к месту событий по мере необходимости.