Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей

Юриста Фонда борьбы с коррупцией, экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ст. 20.2 КоАП), об этом она сообщила в Twitter. Второе административное дело по ст.19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского) вернули в полицию из-за «недостатка информации», сообщается в Telegram-канале проекта «Апология протеста» международной правозащитной организации «Агора».

Административное дело слушалось в Хамовническом суде. До начала заседания Любовь Соболь сообщила, что к ней не пускают адвоката Татьяну Сусину. «Адвоката впустили, потом снова вытолкали из суда. Видимо, чтобы была отметка, что она тут присутствовала. Мне до сих пор не обеспечено право на защиту, за что задержана — не говорят»,— написала она. Позднее адвоката допустили до участия в судебном заседании.

По словам госпожи Соболь, суд отклонил все ходатайства защиты на рассмотрении материала по ст. 20.2 КоАП. «Адвокаты заявили отвод. Понятно, что решение уже есть. Но важно зафиксировать все нарушения для ЕСПЧ»,— написала она.

Сегодня, 27 июля, госпожу Соболь задержали, когда она ехала на акцию протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Вечером 25 июля Любовь Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Госпожа Соболь находилась в здании МГИК более десяти часов. Затем охрана вынесла ее из здания на диване, на котором она сидела. По словам члена Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, диван вынесли для того, чтобы якобы вытряхнуть из него паразитов. У выхода из здания Любовь Соболь задержали и доставили в ОВД «Тверское», где ей вручили повестку на допрос по делу о воспрепрятствовании работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). На допросе госпожа Соболь отказалась давать показания.

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