Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».

По данным правоохранительных органов, в рамках акции «готовятся серьезные провокации», указал политик. «Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов»,— отметил он.

«Любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— написал Сергей Собянин в Twitter.

Ранее об ответственности за участие в митинге предупредила прокуратура Москвы. Акция не согласована с городскими властями.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».