Протестующие вышли на Старый Арбат и Петровку

Часть участников несанкционированной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордуму дошла до улицы Петровка, передает корреспондент “Ъ”. Еще часть — до Старого Арбата, сообщает РБК.

Шествие на Арбате: люди с табличками в поддержку кандидатов в депутаты Любовь Соболь и Ивана Жданова pic.twitter.com/0etPQtNWT7 — Ola Chesare (@olachesare) July 27, 2019

По информации корреспондента “Ъ”, протестующие позднее перешли с Петровки на Неглинную, туда подъехали автозаки. Позднее участники акции вышли на Трубную площадь, а потом стали подниматься по Рождественскому бульвару к Чистым прудам. Митингующих сопровождаете модернизированый полицейский автобус, который включает сирену, когда протестующие начинают скандировать лозунги, сообщает корреспондент “Ъ”.

Сотрудников полиции на Старом Арбате нет. Участники акции влились в толпу туристов и прохожих.

По данным «ОВД-Инфо», на акции были задержаны 561 человек. МВД по Москве сообщило о 295 задержанных.

Подробнее об акции читайте в публикации “Ъ”.