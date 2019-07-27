Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова отпустили из зала суда, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Рассмотрение дела по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (за нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) отложили до 31 июля.

«Судья перенес на среду рассмотрение "дерзкого правонарушения" дела: захотел допросить сотрудника центра "Э", который нашел "призыв вы на митинг" в фейсбуке. Временно, до 31 числа, — свобода»,— написал он. И добавил, что собирается на Трубную площадь, чтобы присоединиться к акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

27 июля в столице проходит несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отказался зарегистрировать Мосгоризбирком. По данным «ОВД-Инфо» на 18:00, задержаны 638 человек. МВД по Москве в 15:20 сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.

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