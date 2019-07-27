МВД сообщило о задержании 295 человек на акции протеста в Москве

Полиция и ОМОН задержали 295 участников несанкционированной акции в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. «Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства»,— рассказали в полиции.

Как уточнило ведомство, в акции участвуют 3,5 тыс. человек, среди которых около 700 журналистов или блогеров.

По информации «ОВД-Инфо», были задержаны 583 человека. Среди них — экс-кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Александр Соловьев, Иван Жданов и Юлия Галямина.

Как передает корреспондент “Ъ“, полиция применила дубинки на Тверской улице у Брюсова переулка. Участников несогласованной акции оттеснили от здания мэрии Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом митинга предупредил о возможных «серьезных провокациях» и добавил, что порядок в городе во время акции «будет обеспечен в соответствии с действующим законом». «Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут»,— говорилось в посте градоначальника. Ранее об ответственности за участие в митинге предупредила прокуратура Москвы.

Как проходит акция в центре Москвы, читайте в публикации “ЪFM”.