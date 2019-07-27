«В основном задерживают мужчин» Корреспондент “Ъ” — о задержаниях во время несогласованной акции в Москве

В центре Москвы проходят задержания на несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы у мэрии. По официальным данным столичной полиции, задержаны почти 300 человек. СМИ сообщают, что в переулках у Тверской полиция выборочно задерживает людей. Подробности происходящего в центре столицы рассказал корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев.

— Около здания Тверская, 11 выставлена цепочка росгвардейцев в шлемах и бронежилетах — они не пропускают никого дальше. А с другой стороны, здание Тверская, 9, которое ниже по улице находится, тоже выставлены росгвардейцы и полиция — они тоже никого не пропускают. Я не видел здесь людей среднего возраста, они есть, но я не видел, чтобы они были среди задержанных. И в основном задерживают мужчин.

Не вижу электрошокеров или щитов. Но вижу указки, бронежилеты и дубинки.

— У полицейских нет никаких опознавательных знаков?

— На форме, возможно, висит значок, но поверх этой формы надет жилет, и за ним, естественно, не видно ничего. Но когда, например, меня проверяли и просили показать редакционное задание, ко мне подошел сотрудник, представился — у него был значок, который я заснял. То есть его можно идентифицировать.

— Никто из лидеров протестного движения не появился? Или просто об этом нет информации?

— Я никого не видел из незарегистрированных кандидатов.

— Автомобильное движение по Тверской происходит?

— Машины ездят, иногда сигналят в поддержку или не в поддержку митингующих, а те им аплодируют. Да, автомобильное движение происходит нормально.

Беседовал Олег Булгак