К сотрудникам ФБК Ярмыш и Шаведдинову пришли с обысками

Пресс-секретарь основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила об обысках в квартире у нее и у оппозиционера Руслана Шаведдинова. «У нас с Русланом Шаведдиновым тоже обыск. По тому же самому делу, что и у кандидатов, — вмешательство в работу избиркомов»,— написала она в Twitter.
По словам госпожи Ярмыш, силовики положили Руслана Шаведдинова лицом в пол и «не дают встать». Ранее обыски прошли в самом Фонде борьбы с коррупцией.
Как сообщил ТАСС глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, обыск также идет у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Вадима Коровина. О проведении следственных действий в ее квартире сообщила и кандидат Юлия Галямина.
Ранее обыски прошли еще у нескольких экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили повестки на допрос к следователю.
Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».
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