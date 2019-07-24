У Ивана Жданова проводят обыск

Правоохранительные органы проводят обыск дома у экс-кандидата в депутаты Мосгордумы, директора Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сообщили в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш и бывший руководитель штаба господина Навального Леонид Волков.

Иван Жданов выдвигался в 8-м избирательном округе. Мосгоризбирком отказался зарегистрировать его кандидатуру из-за брака в собранных подписях.

Ранее сообщалось об обыске у экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыск может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не называются.

По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».