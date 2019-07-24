У Дмитрия Гудкова проходит обыск

Правоохранительные органы проводят обыск дома у экс-кандидаты в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. «К Дмитрию Гудкову нагрянул обыск. Куча ментов и прочих отключили все охранные камеры в доме и пытаются войти в квартиру»,— сообщил в Twitter его отец бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что обыск может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

«Сегодня к Дмитрию Гудкову нагрянули человек десять — из них некоторые в форме, некоторые в штатском. Издалека я видел, что у них с собой был чемодан криминалиста. По всей вероятности, они сейчас зашли в квартиру, вероятно, проводят обыск. Они отключили все охранное видеонаблюдение в доме, камеры не показывают. Адвокат еще едет, надеюсь, он по прибытии будет принимать участие в происходящем. Пока непонятно, что это за дело. Но в рамках административного дела обысков не проводится. Надеюсь, что подробности появятся у нас в ближайшее время»,— сказал Геннадий Гудков “Ъ FM”.

Пресс-секретарь господина Гудкова Дмитрий Обухов также подтвердил «Интерфаксу», что у политика проходит обыск. По его словам, на месте работают около 10 полицейских. «Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии висят два протокола по 20.33. Очевидно, новый обыск связан с акцией 27 числа (акция в поддержку оппозиционных кандидатов.— “Ъ”)»,— сказал он.

Позднее стало известно, что обыск также проходит у директора Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова.

Обыски проходят и у двух соратников господина Гудкова.

Дмитрий Гудков выдвигался в 5-м избирательном округе. Мосгоризбирком отказался зарегистрировать его кандидатуру из-за брака в собранных подписях. После отказа в регистрации в Москве прошел ряд акций в поддержку кандидатов. в которых принимал участие и Дмитрий Гудков. Его жалоба на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму была оставлена без удовлетворения.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не называются.

По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».