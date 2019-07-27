В квартире Юлии Галяминой прошел обыск

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск дома у претендента в кандидаты в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой. «У меня дома обыск»,— сообщала правозащитница в Facebook.

У нее дома изъяли старые флешки и тетрадь ее мужа. Обыск также закончился в квартире матери госпожи Галяминой.

В ночь на субботу, 27 июля, обыск прошел в штабе госпожи Галяминой.

Ранее оппозиционные кандидаты в Мосгордуму сообщили об обысках у их родственников. В частности, следственные действия проводились у родителей кандидата в депутаты Мосгордумы Дарьи Бесединой, у бабушки также зарегистрированного кандидата Дмитрия Клочкова и у родителей экс-кандидата Константина Янкаускаса.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».