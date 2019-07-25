Следствие проводит предвыборные допросы населения

Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 (препятствие работе избирательных комиссий), которое накануне возбудил Следственный комитет России (СКР). Минувшей ночью уже прошли обыски в квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. За несколько часов до этого были арестованы оппозиционеры Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов и активист Либертарианской партии России Александр Арчагов. Все трое получили административные аресты по ст. 20.2 КоАП РФ.

Минувшей ночью обыски прошли в квартирах у незарегистрированных кандидатов в МГД Дмитрия Гудкова, выдвигавшегося в округе №5, и Ивана Жданова, который требует зарегистрировать его кандидатом в округе №8. Кандидат округа №3 Александр Соловьев рассказал “Ъ”, что оперативники хотели провести обыск и у него, но не застали хозяина дома.

«Сотрудники полиции приходили в квартиру, где я прописан, о чем я узнал от соседей. Дома никого не было, и я до сих пор туда не ездил, так что сказать, выломана ли там дверь, не могу. Соседи утверждают, что дверь в порядке,— сообщил Александр Соловьев. По его словам, кроме Любови Соболь, Геннадия Гудкова, Дмитрия Гудкова и Юлии Галяминой повестки на допрос получили Кирилл Гончаров, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также зарегистрированный на выборы кандидат Сергей Цукасов. Господин Соловьев отметил, что обыски и допросы происходят накануне 27 июля — дня, когда незарегистрированные кандидаты, по их словам, планируют провести встречу с избирателями у стен Московской мэрии:

«Право проводить такие встречи нам гарантирует 31-я статья Конституции РФ, и мы ею воспользуемся».

Незарегистрированный кандидат Иван Жданов рассказал, что ряд его соратников, которых вызвали на допрос и обыскали накануне, сегодня находится в статусе свидетелей по уголовному делу, возбужденному СКР.

«Я также прохожу свидетелем по делу о препятствовании деятельности избирательных комиссий, хотя непонятно, чем мы мешали МГИК, если речь об акции 14 июля, когда избирком был закрыт, а мы, напротив, просили, чтобы члены комиссии приехали на свои рабочие места,— объяснил “Ъ” господин Жданов.— Что касается обыска, то все прошло довольно корректно: оперативники, которых было не меньше десяти человек, не заходили в комнату к моей двухлетней дочери, надо отдать им должное. Потом меня увезли на допрос и отпустили только в 2:30 ночи».

Господин Жданов сообщил, что вопросы касались, в частности, того, когда он решил пойти на выборы, кто переводил пожертвования. «В настоящий момент я как не собирался препятствовать работе избиркомов, так и не собираюсь. Но на встречу с избирателями 27 июля я намерен прийти, потому что это мое право»,— уточнил политик.

Напомним, независимые кандидаты в Мосгордуму прошли маршем по центру столицы и устроили сидячую забастовку у здания избиркома 14 июля. 17 независимых кандидатов в депутаты МГД требовали допустить их до выборов. Позднее на Трубной площади прошла серия акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. 23 июля глава ЦИКа Элла Памфилова встретилась с оппозиционерами, чтобы рассмотреть жалобы на работу избирательных комиссий и прокомментировать предложения кандидатов, подписи которых не были приняты.

Сегодня Мосгоризбирком продолжает рассматривать жалобы на работу окружных избирательных комиссий.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.

По словам адвоката международной группы «Агора» Дмитрия Джулая, сегодня в 17:00 он будет сопровождать незарегистрированного кандидата в округе №37 Елену Русакову к следователю. Господин Джулай отказался от комментария до разговора со следователем, сказав только, что «статья 141 УК РФ малоприменима в данном случае, ведь действия кандидатов были направлены не на препятствование, а, наоборот, на то, чтобы заставить комиссию работать».

Отметим, сегодня члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) встречаются с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. Как сообщил “Ъ” председатель постоянной комиссии по избирательным правам при СПЧ Илья Шаблинский, в совете «крайне обеспокоены сложившейся ситуацией». В разговоре с «Интерфаксом» председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами СПЧ Игорь Каляпин также отмечал необоснованность обысков у зарегистрированных кандидатов и квалифицировал это как давление: «Возникают очень большие сомнения, что эти мероприятия на самом деле обоснованны. Очень сомневаюсь, что обыски проводились, потому что действительно есть основания предполагать, что у них дома находятся запрещенные предметы. У меня очень большое подозрение, что это делается с целью оказания давления, потому что люди приняли участие в оппозиционной деятельности. Форма наказания».

Адвокат Антон Пуляев в разговоре с “Ъ” предположил, что проведенные накануне обыски могут быть связаны с намерением следствия доказать спланированные договоренности среди оппозиционеров по организации акций протеста.

«Уголовное дело может быть возбуждено в отношении конкретных лиц, а также в отношении неустановленных лиц,— пояснил эксперт по избирательному праву.— Можно предположить, что правоохранительные органы, квалифицируя преступление, в перспективе могут перейти с первой части ст. 141 УК РФ на вторую». По его словам, она звучит как «воспрепятствование деятельности избирательной комиссии, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Господин Пуляев предположил, что именно с этим связаны оперативные действия и обыски. «Вероятно, эти действия — попытка доказать спланированные договоренности участников несанкционированных акций протеста. Но о каких конкретно акциях идет речь, информации сегодня нет»,— рассуждает он. По его словам, статья 141 УК РФ применяется крайне редко, а максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы. «Но, я считаю, маловероятно, что кто-то получит максимальный срок по результатам расследования этого уголовного дела»,— говорит господин Пуляев.

Отметим также, что в штабе Любови Соболь, соратницы Алексея Навального, “Ъ” отказались предоставить комментарий об аресте господина Навального и координатора его штаба господина Степанова. По словам Антона Пуляева, к Алексею Навальному применили максимальное наказание — 30 суток административного ареста по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. О судьбе господина Степанова известно только, что его арестовали на восемь суток. Телефоны штаба Навального в Москве отключены.

Мария Старикова