С обысками пришли к двум соратникам Гудкова

С обысками пришли к соратникам бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, сообщает «Новая газета». Это — незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и муниципальный депутат Митино Николай Баландин.

Обыски также проводятся дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, директора Фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова. Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что обыск у господина Гудкова может быть связан с уголовным делом о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 141 УК РФ и допросе организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов в защиту не допущенных к выборам кандидатов. Имена фигурантов не называются.

По мнению ведомства, акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».