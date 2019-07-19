Соболь пожаловалась в Мосгоризбирком из-за отказа в регистрации

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь подала жалобу в Мосгоризбирком после отказа в регистрации кандидатом в Мосгордуму, сообщается на ее странице в Facebook. Она также опубликовала полный текст обращения.

По словам госпожи Соболь, «справку УФМС/МВД следует признать недействительной», поскольку она не содержит конкретных оснований для признания части подписей недействительными. Кроме того, у нее есть претензии к почерковедческой экспертизе МВД из-за того, что в ней нет необходимых доказательств того, что некоторые подписи якобы являются «рисовкой». Любовь Соболь также возмутилась тем, что комиссия 43-го округа не рассмотрела ее аргументы при вынесении решения.

«Я честно собирала подписи и их собрала. Под фекалиями, массовыми провокациями, "чернухой" в СМИ в полупустой Москве мы с моим штабом сделали настоящее чудо. И поэтому я буду отстаивать свое право быть официальным кандидатом на выборах в Мосгордуму»,— написала госпожа Соболь.

Напомним, 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Тем из них, кто выдвинулся не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо было собрать около 5 тыс. подписей. По итогам проверки подписей в регистрации было отказано оппозиционным кандидатам, в частности, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову и Илье Яшину. Всего отказ получили 57 человек. Кандидатами зарегистрированы 233.

20 июля пройдет согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам.

О том, как отказали в регистрации Любови Соболь, в материале “Ъ FM”.

Подробнее о ситуации с выборами — в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком прибавил в безотказности».