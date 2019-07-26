Никто не хотел выбывать

Суббота может стать очередным эмоциональным пиком в кампании по выборам в Московскую городскую думу. В четверг выяснилось, что Московская городская избирательная комиссия (МГИК) не намерена идти навстречу оппозиционным кандидатам, которые ранее получили отказ в допуске к выборам из-за брака в представленных подписных листах. Теперь у них два варианта повлиять на позицию властей: обратиться с жалобой в суд или призвать своих сторонников выйти на протестную акцию. Похоже, оппозиционеры собираются использовать оба. Исковые заявления готовятся прямо сейчас, а 27 июля кандидаты пригласили избирателей «просто увидеться и пообщаться» у здания столичной мэрии. «Мы готовимся, готовимся»,— сообщили “Ъ” в московском правительстве, имея в виду вовсе не голосование 8 сентября.

«Мы обнаружили нарушения в оформлении документов, которые являются основанием для отказа в регистрации. По результатам у пяти кандидатов не хватило достоверных подписей,— объявил в четверг председатель МГИК Валентин Горбунов.— Решения окружных комиссий оставлены в силе. Они (кандидаты.— “Ъ”) могут обжаловать наши решения в ЦИКе или Мосгорсуде». Господин Горбунов имел в виду выдвиженцев в Мосгордуму Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Юлию Серебрянскую и Константина Лисицу. Они ранее обжаловали в МГИК решения окружных комиссии на отказ в регистрации: в подписных листах был найден брак. Заседание МГИК, на котором станет известна судьба Любови Соболь, Екатерины Игнатовой и Андрея Бабушкина, пройдет в пятницу.

Подготовка к московским выборам, которые пройдут 8 сентября, день ото дня становится все более скандальной.

Госпожа Соболь, например, объявила почти две недели назад протестную голодовку, а накануне пыталась сорвать заседание столичного избиркома, требуя встречи с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. «Соболь парализовала работу комиссии,— пожаловался господин Горбунов.— Я считаю, это воспрепятствование работе комиссии, она фактически сорвала заседание. У нас есть право обратиться в правоохранительный орган».

Между тем Следственный комитет уже расследует уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркома (ст. 141 УК РФ), допросив ряд незарегистрированных кандидатов. По мнению одного из попавших в поле зрения правоохранительных органов, Александра Соловьева, ажиотаж вокруг выборов в МГД наглядно демонстрирует «принятие решений на разных уровнях власти»: «С одной стороны, мы видим адекватную позицию ЦИКа, а с другой стороны — к нам приходят с обысками».

Политолог Аббас Галлямов объяснил “Ъ”, что прошедшие обыски и допросы призваны снизить численность участников планирующейся несогласованной протестной акции 27 июля, которую получившие отказ кандидаты теперь аккуратно называют «встречей с избирателями».

Напомним, призывы к ней впервые прозвучали 20 июля на проспекте Сахарова в ходе митинга «За допуск на выборы», собравшего 22,5 тыс. человек. Тогда появились оппозиционные воззвания «Мы должны их напугать 27 июля» — незарегистрированные кандидаты агитировали сторонников прийти к зданию московской мэрии и требовать допустить их до выборов. 24 июля СК возбудил уголовное дело по ст. 141 УК РФ в отношении неустановленного круга лиц, были задержаны Алексей Навальный, координатор его штаба Олег Степанов и активист Либертарианской партии России Александр Арчагов. В квартирах незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова прошли обыски. Еще восемь кандидатов (в том числе Юлия Галямина, Елена Русакова, Константин Янкаускас) получили повестки на допрос.

«Предполагается, что, увидев решительный настрой силовиков, умеренные протестующие — а их большинство — побоятся выйти на улицы, и таким образом число протестующих окажется меньше, чем было на акции на проспекте Сахарова 20 июля»,— завил “Ъ” господин Галлямов. Замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василий Олейник отказался в беседе с “Ъ” комментировать акцию оппозиции, которая пройдет в субботу, однако заметил: «Мы готовимся, готовимся. Давайте по-хорошему. Когда у меня будет поручение, я дам интервью». Отметим, в московском метро в четверг стали появляться агитационные наклейки с призывами прийти к мэрии 27 июля в 14:00, а мэрия согласовала на субботу в центре города сразу несколько крупных фестивалей.

Диссонансом к официальной линии прозвучали заявления сразу нескольких федеральных политиков. Так, омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что незарегистрированным кандидатам, которые просят перепроверить подписи, нужно пойти навстречу и «решить вопрос по существу». Глава комиссии по избирательным правам президентского Совета по правам человека Илья Шаблинский заявил, что обратится в ЦИК с просьбой допустить его к перепроверке подписей незарегистрированных кандидатов, если их жалобы поступят в ЦИК. Но неожиданнее всего прозвучали слова спикера СФ Валентины Матвиенко:

«Если я не ошибаюсь, из трехсот кандидатов в Мосгордуму 57 человек не были зарегистрированы в связи с нарушениями представленных документов, подписей и т. д. Я допускаю, наверняка из этих 57 человек есть те люди, которые несправедливо не зарегистрированы».

Регистрация оппозиционных кандидатов после произошедших событий маловероятна, считает Аббас Галлямов. «Если бы протесты не были столь масштабными, власть могла бы себе позволить вернуть регистрацию,— говорит эксперт.— Максимум могут зарегистрировать одного-двух кандидатов, которых сочтут менее опасными. Но лидеры протеста, безусловно, зарегистрированы не будут, так как это будет воспринято прогибом под давлением улицы». «На этом фоне кампании всех провластных кандидатов неадекватны в нынешней ситуации: когда идет такая борьба за власть, все разговоры про скамейки, парки и благоустройство теряют актуальность»,— подчеркнул господин Галлямов.

Мария Старикова, Елена Рожкова, Александра Намятова