Любовь Соболь отпустили из ОВД

Кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь отпустили из полиции. Как позднее политик рассказала в Periscope, в ОВД ей была вручена повестка на допрос в Следственный комитет. Допрос назначен на 11:00 пятницы, 26 июля.

Любовь Соболь задержали у выхода из здания Мосгоризбиркома, где она находилась более десяти часов во время рассмотрения жалоб незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В ОВД «Тверское» к ней отказались пустить ее адвоката.

Госпожа Соболь была задержана рядом со зданием Мосгоризбиркома после того, как ее вместе с диваном вынесли из МГИК. Она оставалась в здании примерно до 23:30, настаивая на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и предоставлении гарантий того, что ее зарегистрируют в качестве кандидата в депутаты.

Рабочая группа МГИК 25 июля рекомендовала оставить в силе решение окружного избиркома об отказе в регистрации Любови Соболь.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».