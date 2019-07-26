Соболь не стала отвечать на вопросы следователей

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь отказалась отвечать на вопросы во время допроса в управлении СКР по Москве. Как следует из ее сообщения в Twitter, она сослалась на ст. 51 Конституции, согласно которой человек имеет право не давать показания против себя. «Заседание Мосгоризбиркома по моей апелляции перенесли на 17 часов»,— добавила она.

Напомним, ранее член Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут сообщил, что комиссия обратится в СКР из-за срыва заседания Любовью Соболь. Проверку планировалось организовать по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (ст. 141 УК РФ).

Перед этим вечером 25 июля Любовь Соболь отказалась покидать здание Мосгоризбиркома, требуя встречи с главой ЦИК России Эллой Памфиловой. Она просила, чтобы у нее приняли заключение независимой экспертизы по собранным подписям. Госпожа Соболь находилась в здании МГИК более десяти часов. Затем охрана вынесла незарегистрированного кандидата из здания на диване, на котором она сидела. По словам господина Реута, диван вынесли для того, чтобы якобы вытряхнуть из него паразитов. У выхода из здания Любовь Соболь задержали и доставили в ОВД «Тверское», где ей вручили повестку на допрос.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

О том, как недопущенные кандидаты готовятся к акции, читайте в публикации “Ъ” «Никто не хотел выбывать».