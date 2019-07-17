Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы 57 кандидатам, в числе которых оппозиционеры Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. Называемой властями причиной в большинстве случаев стало избыточное количество признанных недействительными подписей в поддержку выдвижения кандидатов. С 14 июля в Москве проходят акции с требованием зарегистрировать оппозиционеров. Как зарубежные СМИ отреагировали на события — в подборке “Ъ”.

Le Monde (Париж, Франция)

Отсеивание кандидатов с помощью чрезмерных или расплывчатых административных требований не новость для России… Эта борьба вокруг выборов второго ранга иллюстрирует нервозность российских властей, для которых выборы все больше и больше из года в год становятся тяжелым периодом, даже опасным… Еще один признак лихорадочного состояния властей — в Москве ни один из кандидатов не выдвигался от «Единой России». Формально выдвигаясь в качестве независимых, эти кандидаты от власти получили тайное одобрение мэрии города, а их отсутствие на улицах вызвало подозрения в подделке подписей граждан в их поддержку. Проверка же этих подписей проводилась в спешном порядке.

The Independent (Лондон, Великобритания)

Отстраненные от предстоящих выборов в Московскую городскую думу оппозиционные политики призвали своих сторонников добиться кардинального пересмотра решения об их отстранении. К середине дня вторника почти всем независимым кандидатам, выдвинувшим свои кандидатуры на этих выборах, было объявлено, что их не допустят. А вот значительное большинство кандидатов, получивших добро на участие в выборах, являются сторонниками Владимира Путина.

Выборы в Мосгордуму неожиданно стали полем битвы, учитывая довольно ограниченные полномочия ее депутатов. Депутаты могут одобрять или отклонять годовой бюджет, но не могут контролировать крупные сделки в сфере недвижимости или планы строительства. Они могут направлять официальные запросы в госорганы, но получение ответа на такие запросы не гарантировано. Некоторые представители оппозиции даже высказывали мнение, стоят ли эти выборы вообще того, чтобы бороться за участие в них.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

В России, как и во многих странах, которые политологи относят к авторитарным, власти регулярно проводят национальные или местные выборы, которые не воспринимаются как свободные или честные. Однако выборы проводятся, потому что это способ обеспечить легитимность со стороны правительства, даже если выборы были неконкурентными.

В России есть запутанный клубок сложных законов по регистрации кандидатов и партий, которые лишь на поверхности выглядят как защита целостности выборов. Но оппозиционные кандидаты в московский городской совет считают, что эти законы, напротив, ставят барьер, препятствующий доступу к попаданию в бюллетень, и объясняют, как именно выборы в России проводятся с точностью часового маятника, не представляя никакой серьезной угрозы для господина Путина.

Handelsblatt (Дюссельдорф, Германия)

Правящая партия «Единая Россия» страдает от новых минимумов в опросах. На выборах в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — избирательная комиссия отсеивает известных критиков Кремля.

Пример Стамбула служит для российской стороны предостережением: там в июне кандидат от оппозиционной РНП Экрем Имамоглу выиграл в борьбе с экс-премьером Бинали Йылдырыму, известным политиком из правящей ПСР. В Кремле обратили внимание на результаты выборов в Турции и последовавшее за этим ослабление Реджипа Тайипа Эрдогана. Политическую систему этих двух государств-соседей на Черном море легко сравнивать. Харизматичные вожди — кризис, начавшийся после того, как турецкий истребитель сбил российский «МиГ», разрешился. И теперь они снова, хотя бы временно, крепко дружат — и все больше ведут свои страны к авторитаризму. Но со временем громадная популярность как Эрдогана, так и Владимира Путина все больше размывается.

В стратегически важном Приморье вокруг тихоокеанского порта Владивосток Кремль сохранил позиции после скандала в связи с манипуляциями на выборах, только назначив новые выборы, сменив собственного кандидата и исключив кандидата от оппозиции. Но при всем уважении Владивосток не Санкт-Петербург и тем более не Москва. Поражения в столице «Единая Россия» не может допустить и не допустит. Осенью проходят важные выборы. В Москве выбирают парламент, в Санкт-Петербурге — губернатора.

Frankfurter Allgemeine Zeitung (Франкфурт, Германия)

Нечасто в центре Москвы звучат такие лозунги, как «Путин — вор» и «Мы здесь власть». Демонстрации так называемой внесистемной оппозиции не разрешают, участие в них сопряжено с риском задержаний, штрафов и многодневных арестов. Тем не менее в воскресенье днем многие пришли на демонстрацию с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в московский городской парламент 8 сентября. Пришли, несмотря на запрет, потому что администрация города под руководством ставленника Владимира Путина Сергея Собянина ее, как обычно, не разрешила.

На улицах можно было наблюдать кандидатов и их помощников, собрать нужное количество подписей им мешал не только отпускной сезон: кто захочет передать свои паспортные данные людям, которых в провластных СМИ клеймят предателями, работающими на деньги Запада? Активисты партии «Яблоко» или борца с коррупцией Алексея Навального противостояли в сборе подписей ветру, погоде и нападениям молодых людей, которых не удалось идентифицировать. Теоретически на улицах должны были стоять и политики от правящей партии «Единая Россия», так как они шли на выборы в качестве независимых кандидатов…

Но никто не видел усилий по сбору подписей от таких кандидатов, зато была информация о «фабриках подписей», в которых подписи передавались целыми списками. Это наказуемо по закону, но расследование по этому поводу не ведется, и о своих сомнениях избирательная комиссия объявила только в отношении оппозиционных кандидатов.