СКР приступил к избирательному преследованию

Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве. Речь об июльских пикетах у Мосгоризбиркома в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов. В СКР пояснили, что акции были «сопряжены с угрозами насилия». Следователи намерены допросить «организаторов и участников» митингов, которым может грозить до пяти лет лишения свободы. Снятые с выборов кандидаты считают дело попыткой запугать будущих участников акций. Эксперт говорит, что власти «играют на обострение» и «сбивают массовость» акций, но такие действия могут лишь подстегнуть протестное голосование в сентябре.

Уголовное дело столичным управлением СКР было возбуждено по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). «По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома»,— говорится в сообщении столичного управления СКР.

Что это за люди или о каких акциях идет речь, в СКР не уточняют.

Скорее всего речь идет об акции 14 июля, ставшей самой массовой в ряду несогласованных пикетов и митингов в поддержку кандидатов, снятых с грядущих сентябрьских выборов в Мосгордуму. Она стартовала в Новопушкинском сквере и завершилась у входа в здание Мосгоризбиркома на Моховой улице, где не менее 1 тыс. человек скандировали лозунги с требованием допустить всех снятых кандидатов до выборов.

Полиция в ходе этой акции начала задержания лишь после того, как некоторые участники стали устанавливать палатки у Мосгоризбиркома (всего были задержаны 35 человек).

В СКР сообщили, что массовые акции «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Следователи намерены допросить «организаторов и участников» несогласованных пикетов, проходивших в Москве.

По ст. 141 УК РФ фигурантам дела грозит максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

Любовь Соболь сказала “Ъ”, что считает уголовное дело попыткой запугивания будущих участников подобных протестных акций. «Но запугивание и возбуждение уголовных дел не восстановят уже утраченное доверие москвичей к столичной мэрии, Мосгоризбиркому и московским выборам»,— полагает она. Илья Яшин заявил в своем Facebook, что «власть перешла к привычной форме диалога с обществом с позиции силы». Госпожа Соболь называет происходящее «рукотворно созданным властями политическим кризисом, из которого нужно выходить». Выходом из этой ситуации она видит переговоры между властями и снятыми с выборов кандидатами: «Мы готовы к диалогу. Выйти из ситуации также можно, зарегистрировав всех кандидатов».

Юлия Галямина: Меня не допрашивали, и ничего такого я не слышала. Я не знаю, кого они там назначат главным обвиняемым, но все это сейчас делается для того, чтобы запугать людей, чтобы они не вышли на Тверскую в субботу, 27-го, у правительства Москвы, где будет встреча с кандидатами, и где мы хотим потребовать, чтобы все-таки выборное законодательство исполнялось. Я не думаю, что они будут развивать это уголовное дело, потому что это только эскалация конфликта между обществом и властью. Им вообще это не очень выгодно. Может быть, и не задержат даже никого, просто так сейчас вбросили, а потом тихо забудут Источник: “Ъ FM”

Политолог Константин Калачев считает уголовное дело «превентивными мерами» властей перед сентябрьскими выборами в Мосгордуму. «Квалификация действий протестующих и выбор статьи Уголовного кодекса — это ход на обострение. Власть не боится протестов, но опасается именно массовых протестов. Поэтому массовость сбивается, в том числе через демонстрацию готовности к решительным действиям и уголовному преследованию протестующих»,— говорит он. По мнению господина Калачева, подобные действия «неэффективны в отношении закаленных активистов протестного движения, но эффективны в отношении колеблющихся».

Политолог считает, что «уголовное дело лишь подогреет интерес избирателя к предстоящим выборам». «Можно выиграть тактически — митинги будут не такими многочисленными — но проиграть стратегически, то есть подлить масла в огонь протестного голосования»,— заключает Константин Калачев. Любовь Соболь также считает, что уголовное дело «способно утихомирить отдельных граждан, но в целом разозлит людей».

Александр Воронов