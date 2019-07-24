ЦИК уполномочен наблюдать

«Думаете, мне нравится действующее законодательство? Московские выборы, я уверена, дадут нам еще больше аргументов о том, что избирательное законодательство нуждается в существенных изменениях»,— заявила во вторник глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы. Получившие отказ в регистрации претенденты пришли пожаловаться на работу окружных комиссий и просили главу ЦИКа вмешаться в процесс принятия решений. Госпожа Памфилова, пообещав сделать все возможное, объяснила, что Мосгоризбирком не подчиняется ЦИКу. Удалось договориться, что представители ЦИКа будут присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома при рассмотрении жалоб незарегистрированных кандидатов. Эксперты уверены, что прошедшая встреча не окажет серьезного влияния на ход избирательной кампании в столице.

Глава ЦИКа Элла Памфилова во вторник, выйдя с больничного, провела встречу с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы, получившими отказ в регистрации из-за большого количества брака в собранных подписях избирателей. Жаловаться в том числе пришли Сергей Митрохин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Елена Русакова, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, Анастасия Брюханова, Иван Жданов.

Встречу, которая продлилась около трех с половиной часов, госпожа Памфилова начала с заявления, что митинги и акции протеста не оказывают эффекта на Центральную избирательную комиссию, поскольку ЦИК — не политический, а правоприменительный орган. Поэтому она предостерегла от того, чтобы считать встречу в ЦИКе результатом прошедшей в минувшую субботу протестной акции на проспекте Академика Сахарова. «Митинги здесь ни при чем, это ваше право,— отметила Элла Памфилова.— И я приветствую это право, люди должны уметь защищать свое право.

Что касается принятия решений Центральной избирательной комиссией: эффект митингов на ее решения — ноль. Ноль!»

Получивший отказ избирательной комиссии в 43-м округе Сергей Митрохин указал на ключевую и объединяющую всех незарегистрированных кандидатов проблему — искажение данных подписных листов при сверке их в системе ГАС «Выборы», а также необоснованные претензии почерковедов. Жаловались незарегистрированные кандидаты и на предвзятое отношение со стороны окружных комиссий, придирки к мелким помаркам в подписных листах, нежелание избиркомов выслушать их позицию и дать время на подготовку к обжалованию отказов. «Если у нас десять процентов брака и нас не регистрируют, мы предлагаем при выявлении десяти процентов брака графолога и брака МВД полностью аннулировать решения проверки и принимать решение в пользу кандидатов»,— выступил с инициативой получивший отказ в регистрации в 5-м округе Дмитрий Гудков.

Госпожа Памфилова, однако, отметила, что вмешиваться в процесс на данном этапе кампании Центральная избирательная комиссия не может, поскольку Мосгоризбирком ей не подчиняется. Однако ЦИК может давать рекомендации и направлять своих наблюдателей на заседания МГИК. Что, по ее словам, и будет сделано: «Все, что от нас зависит, мы сделаем, и даже не ради вас, в первую очередь, а ради избирателей». Однако возможностей повлиять на ситуацию на сегодняшний день немного, и это проблема действующего законодательства, отметила госпожа Памфилова. ЦИК не может предпринять действий, пока Мосгоризбирком не рассмотрит поданные кандидатами жалобы на отказ в регистрации. Только после этого кандидаты могут обжаловать эти действия в вышестоящей комиссии. «Думаете, мне нравится действующее законодательство? — спросила госпожа Панфилова.— Четыре года работаю, постоянно об него спотыкаемся. Эти выборы, я уверена, дадут нам еще больше аргументов о том, что избирательное законодательство нуждается в существенных изменениях».

Напомним, 17 июля председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил о регистрации 233 кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы которой назначены на 8 сентября. 57 человек — 18 партийных кандидатов и 39 самовыдвиженцев — получили отказ на заседаниях окружных комиссий 15 и 16 июля. С этого момента у них есть 10 дней на обжалование решения в МГИК, после чего можно будет жаловаться в ЦИК или суд.

Несмотря на то что ЦИК не может давать указания Мосгоризбиркому, госпожа Памфилова пообещала, что в рамках своих полномочий потребует, чтобы Мосгоризбирком «тщательно с каждым индивидуально разбирался», «максимально открыто». И все сомнения, которые возникают при проверке подписей, собранных независимыми кандидатами, должны трактоваться в их пользу. Кроме того, все жалобы, которые незарегистрированные кандидаты высказали на прошедшей встрече, уже в среду возьмут в работу сотрудники ЦИКа.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что Элла Памфилова заняла вполне ожидаемую позицию: заявив, что любые сомнения должны трактоваться в пользу незарегистрированных кандидатов, она констатировала наличие правовых ограничений, которые нельзя игнорировать.

«Повторная проверка подписей незарегистрированных кандидатов по-прежнему весьма вероятна,— говорит господин Орлов.— Однако ожидания того, что Элла Памфилова разрубит гордиев узел московских проблем одним махом, не оправдались».





По мнению эксперта, для регистрации участникам встречи «предстоит пройти непростой путь, и пройдут его далеко не все». Тем не менее «внимание ЦИКа к московским выборам теперь будет более пристальным — об этом свидетельствует хотя бы анонсированное участие членов комиссии в заседаниях Мосгоризбиркома», отметил он.

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что большинство участников встречи в ЦИКе выступали как на митинге, не понимая, что разговор с арбитром должен отличаться от выступления перед большой аудиторией на открытом пространстве. «Поэтому ни о какой серьезной результативности этой встречи говорить не приходится,— отметил господин Костин.— Памфилова говорила прописные истины, которые и должен говорить руководитель профильного ведомства».

Елена Рожкова