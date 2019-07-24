Рабочая группа МГИК рекомендовала не удовлетворять жалобы Гудкова и Янкаускаса на отказ в регистрации

Рабочая группа Мосгоризбиркома (МГИК) по рассмотрению жалоб на сегодняшнем заседании рекомендовала оставить без удовлетворения жалобу Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в столице 8 сентября. Девять человек выступили за отказ в регистрации, 2 — против, 1 человек воздержался.

«Рабочая группа МГИК: оставить жалобу без удовлетворения. Совещались за закрытыми дверями, с барского плеча вернули что-то около 134 подписей из тех, что раньше были признаны недействительными,— написал Дмитрий Гудков в Facebook.— Ошибки ввода не учли (110), заявления 260 человек, которые подтвердили подписи, тоже».

Очередное заседание МГИК, на котором будет рассматриваться вопрос о рассмотрении жалоб кандидатов, назначено на завтра.

Дмитрий Гудков выдвигался в 5-м избирательном округе.

Также рабочая группа рекомендовала оставить без удовлетворения жалоб Константинаса Янкаускаса (31-й округ) и Юлии Серебрянской (45-й округ). «Рабочая группа Мосгоризбиркома отказалась восстановить меня кандидатом в Мосгордуму. Завтра это решение должен подтвердить сам МГИК»,— написал господин Янкаускас на своей странице в Twitter. По его словам, рабочая группа МГИК проигнорировала доводы его жалобы, а также «выступление независимого члена окружной комиссии и по факту одобрила подмену платежки об оплате подписных листов».

18 июля Мосгоризбирком подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрированы 233 кандидата, 57 получили отказ. 22 июля член МГИК Дмитрий Реут сообщил, что жалобы в Мосгоризбирком подали 12 незарегистрированных кандидатов. После того как МГИК их либо удовлетворит, либо нет, незарегистрированные кандидаты могут подавать жалобы в ЦИК.

О предвыборной ситуации в Москве — в публикации “Ъ” «ЦИК уполномочен наблюдать».

Елена Рожкова