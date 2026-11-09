«На одно дело становится меньше»

Такому помощнику не нужны ноги, но подготовить квартиру все же придется. Нужно установить крепления, настроить систему и выделить отдельный компьютер для управления. К тому же тросы проходят через комнату, и их легко задеть. Stringman предлагают за $795, а код и конструкция открыты. Как будто этих особенностей мало, разработчики еще предупреждают, что пока это прототип, недостаточно надежный для бытового прибора.