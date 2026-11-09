«На одно дело становится меньше»
Александр Леви — о роботах, которые точат ножи и наводят порядок
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Компания Neufangled Robotics представила любопытное решение в области бытовой робототехники. Её специалисты создали аппарат Stringman для сбора разбросанных вещей. Манипулятор с захватом, как в автомате «хватайка», подвешивается в помещении на четырех тросах и перемещается по тому же принципу, что и камера над футбольным полем. Моторы меняют длину нитей, позволяя захвату опускаться к полу, поднимать предметы и переносить их в нужное место. На демонстрациях аппарат складывал игрушки и отправлял одежду в бельевую корзину.
Такому помощнику не нужны ноги, но подготовить квартиру все же придется. Нужно установить крепления, настроить систему и выделить отдельный компьютер для управления. К тому же тросы проходят через комнату, и их легко задеть. Stringman предлагают за $795, а код и конструкция открыты. Как будто этих особенностей мало, разработчики еще предупреждают, что пока это прототип, недостаточно надежный для бытового прибора.
Но даже готовый робот не освободит человека от забот полностью, ведь за самим электронным помощником тоже придется ухаживать. Например, у автономных газонокосилок нужно следить за состоянием ножей. Над этой проблемой поработали инженеры бренда Pudu. Они представили модель Tomo S, которая прямо на зарядной станции сама затачивает ножи. Полностью обслуживания техники это не отменяет, но одним делом у владельца становится меньше. Серия должна выйти в начале следующего года.
Примерно тогда же компания Dreame, известная пылесосами, планирует показать бытового робота с двумя манипуляторами для уборки и наведения порядка на столах. В перспективе его хотят научить пользоваться посудомойкой, духовкой и аэрогрилем.
За проектом стоит большая идея. Технический директор Dreame по робототехническому ИИ Цзянхао Хо хочет создать универсального помощника, который готовит, убирает, занимается бельем и покупками. По замыслу топ-менеджера, человек будет обращаться к одному роботу, а уже тот станет координировать домашнюю технику. Цены и сроки начала продаж даже для ближайшей модели с двумя манипуляторами бренд пока не назвал.