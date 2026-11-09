Эрдоган пообещал Трампу помочь в урегулировании конфликта США и Ирана
Турция всегда готова стать посредником в мирных переговорах США и Ирана. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Позицию Анкары по этому вопросу он передал американскому президенту Дональду Трампу во время последнего телефонного разговора.
«Мы не хотим новой волны атак на Иран и дальнейшей дестабилизации нашего региона. Мы при каждом удобном случае подчеркиваем, что проблемы можно решить путем диалога и дипломатии и делаем для этого все возможное»,— сказал господин Эрдоган на брифинге (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что этот конфликт затрагивает не только воюющие страны, но и другие — как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.
Турецкие власти с начала военной операции США и Израиля против Ирана призвали стороны конфликта не допускать эскалации, а армии их союзников — не вмешиваться в боевые действия. Источники Bloomberg в МИД страны говорили, что Анкара опасается сценария, при котором конфликт может спровоцировать масштабную войну на всем Ближнем Востоке.