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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

Эрдоган пообещал Трампу помочь в урегулировании конфликта США и Ирана

Турция всегда готова стать посредником в мирных переговорах США и Ирана. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Позицию Анкары по этому вопросу он передал американскому президенту Дональду Трампу во время последнего телефонного разговора.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Мы не хотим новой волны атак на Иран и дальнейшей дестабилизации нашего региона. Мы при каждом удобном случае подчеркиваем, что проблемы можно решить путем диалога и дипломатии и делаем для этого все возможное»,— сказал господин Эрдоган на брифинге (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что этот конфликт затрагивает не только воюющие страны, но и другие — как на Ближнем Востоке, так и за его пределами.
Турецкие власти с начала военной операции США и Израиля против Ирана призвали стороны конфликта не допускать эскалации, а армии их союзников — не вмешиваться в боевые действия. Источники Bloomberg в МИД страны говорили, что Анкара опасается сценария, при котором конфликт может спровоцировать масштабную войну на всем Ближнем Востоке.
Иран. Ядерная программа
Турция
Дональд Трамп
США. Внешняя политика