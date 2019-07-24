Из-за акций около Мосгоризбиркома возбуждено уголовное дело

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ), говорится в сообщении столичного управления СКР. Ведомство проведет допросы организаторов и участников несогласованных митингов и пикетов, проходивших в городе. Имена этих людей не называются.

«По данным следствия, в июле 2019 года участники одного из движений с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности организовали проведение на территории Москвы заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома»,— говорится в сообщении столичного управления СКР. По мнению ведомства, митинги и пикеты «были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Статья ст. 141 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб., принудительных работ на срок до 4 лет или лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину, Елену Русакову, Кирилла Гончарова, Геннадия и Дмитрия Гудковых, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина. Причиной отказа стало превышение количества забракованных подписей избирателей.

С середины июля в Москве проходят несогласованные акции в поддержку снятых с выборов кандидатов. Самой масштабной стала акция, 14 июля, начавшаяся в Новопушкинском сквере и завершившаяся у Мосгоризбиркома. Она собрала не менее 1 тыс. человек, было задержано более 35 человек.

20 июля на проспекте Сахарова оппозиционер Алексей Навальный во время согласованного митинга за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму выдвинул ультиматум Мосгоризбиркому. Он заявил: «Если за неделю не зарегистрируют (оппозиционеров на выборах в Мосгордуму.— “Ъ”), то в следующую субботу выйдем к мэрии». Сегодня, 24 июля, оппозиционер был задержан около подъезда своего дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «СКР приступил к избирательному преследованию».